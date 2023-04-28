Директор отделения банка украла более 75 миллионов рублей в Красноярском крае

Директор одного из отделений банка в Красноярском крае украла более 75 миллионов рублей со вкладов клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Правоохранители выяснили, что женщина воровала в течение нескольких лет. Для этого она использовала свои полномочия — распоряжалась вкладами юридических и физических лиц.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк ужесточил правила выдачи микрокредитов.