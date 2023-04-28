В России могут запретить продажу картофеля и других овощей в сетках

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 285

В Минпромторге задумались о запрете продажи овощей и фруктов в сетках

В России могут запретить продажу картофеля и других овощей в сетках

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Titov

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Вероятно, некоторые продукты подорожают на 20%. Почему?

В России могут запретить полиэтиленовые сумки-сетки, в которых часто продается картофель, овощи и фрукты. Такую инициативу выдвинули в Минпромторге и обсудили ее на совещании. Одна из причин — трудности при переработке подобного материала. Об этом сообщила газета «Ведомости».

«В частности, из-за нее оборудование часто выходит из строя. На данный момент никаких решений по этому вопросу не принято, но его будут прорабатывать отдельно», — заявил источник издания.

Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий тоже высказалась на эту тему. По ее словам, сетка-мешок очень дешевая альтернатива другим упаковкам, поэтому ее замена на бумажную альтернативу чревата подорожанием товаров для покупателей.

В том числе учеными Института экономической политики имени Егора Гайдара было проведено исследование. Результаты разбирательства показали, что одно предприятие потеряет до 500 миллионов рублей, когда начнет переоборудовать упаковочные материалы. Это указывает на то, что товары повысятся в цене примерно на 20%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили о подорожании строительства частных домов на 15-20%.

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