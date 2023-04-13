Россиян предупредили о подорожании строительства частных домов на 15-20%
С чем связан резкий скачок цены? И как с этим предлагают справляться российские власти?
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru
Строительство частных домов к лету может подорожать на 15-20%. Все дело в пиломатериалах. Как выяснили «Известия», на их стоимость должно повлиять сезонное ограничение на перевозку леса. Вводят его с марта по июнь, чтобы не разбить дороги.
Минпромторг рекомендует отказаться от таких пауз, чтобы не нарушать логистические цепочки и сохранить цены на прежнем уровне. А регионам, где дороги особенно страдают от лесовозов, предлагают выдавать дотации на ремонт.
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