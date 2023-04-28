Автомобиль улетел в кювет и перевернулся после ДТП во Владивостоке

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В результате серьезной аварии травмы получили несколько человек.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Несколько человек серьезно пострадали в результате аварии на трассе между Владивостоком и Находкой. Столкнулись две легковушки. От удара одна машина улетела в кювет и перевернулась на крышу. У другой серьезно деформировался кузов.

Врачи скорой оказали раненым помощь на месте, а после отвезли в больницу.

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