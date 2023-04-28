Автомобиль улетел в кювет и перевернулся после ДТП во Владивостоке

Несколько человек серьезно пострадали в результате аварии на трассе между Владивостоком и Находкой. Столкнулись две легковушки. От удара одна машина улетела в кювет и перевернулась на крышу. У другой серьезно деформировался кузов.

Врачи скорой оказали раненым помощь на месте, а после отвезли в больницу.