Автомобиль улетел в кювет и перевернулся после ДТП во Владивостоке
В результате серьезной аварии травмы получили несколько человек.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Несколько человек серьезно пострадали в результате аварии на трассе между Владивостоком и Находкой. Столкнулись две легковушки. От удара одна машина улетела в кювет и перевернулась на крышу. У другой серьезно деформировался кузов.
Врачи скорой оказали раненым помощь на месте, а после отвезли в больницу.
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