«Благодарна за все»: Михальчик раскрыла тайны романа с Шульгиным

Певица не стала негативно отзываться о продюсере после громкого высказывания телеведущей Яны Чуриковой.

Во время съемок третьего сезона «Фабрики звезд» продюсер Александр Шульгин положил глаз на восемнадцатилетнюю певицу Юлию Михальчик. Девушка ответила 38-летнему мужчине взаимностью и даже приняла предложение руки и сердца. Брак пары длился недолго, а многие звезды негативно высказывались о Шульгине, пишет StarHit.

К тому дню, когда пара познакомилась Александр Шульгин уже попал в скандал после развода с певицей Валерией, которая обвинила его в домашнем насилии. Позже выяснилось, что кратковременные отношения Михальчик с продюсером тоже не были примером для подражания. Юлия рассказала, что он часто вел себя с ней агрессивно и грубо.

Недавно о неадекватном поведении продюсера рассказала и телеведущая проекта Яна Чурикова. Она считает, что Шульгин абьюзер, который манипулировал молодой «фабриканткой».

«Очень неприятно на это смотреть, когда понимаешь все, творится гребаный ад и стыд. Не потому что разница в возрасте. Это не чувства, просто у человека механика такая. Он не может нормально! Она, маленькая девочка, вляпалась в дерьмо и не знает, как противостоять», — поделилась Чурикова.

Продюсер третьего сезона «Фабрики звезд» Александр Шульгин. Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Trishin

Юлия Михальчик прокомментировала заявление телеведущей, но в этот раз воздержалась от критики бывшего супруга. Певица выразила продюсеру слова благодарности и отметила, что у нее нет к нему претензий.

«Я благодарна ему за все! За огромное количество песен, за труд в отношении меня, за желание помочь и сделать меня лучше в профессиональном плане», — признается звезда.

Отвечать на вопрос, верит ли она рассказам Валерии об издевательствах и избиениях бывшего мужа, Юлия отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерия раскрыла правду об отношениях детей с Шульгиным.

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