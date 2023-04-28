Каким болезням подвержены люди, проживающие рядом с пожарами?

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Полина Долгова
Полина Долгова 22

Врач Константинова: у живущих рядом с пожарами повышен риск развития рака

Каким болезням подвержены люди, проживающие рядом с пожарами?

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Смог негативно сказывается на иммунитете человека, это может привести к самым ужасным последствиям. Каким?

Низкая продолжительности жизни и развитие онкологических заболеваний грозят людям, которые длительное время находятся или проживают рядом с дымом от лесных пожаров. Помимо рака, у них снижается иммунитет и повышается риск развития заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт Марина Константинова.

Воспалительный процесс начинается в организме из-за длительного воздействия смога. У человека появляются одышка, затруднение дыхания, кашель, боль в груди, головокружения и головная боль, тошнота и рвота.

Если это переходит в накопительную стадию, то могут быть зафиксированы и более страшные изменения: снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний (бронхиальная астма, бронхит, эмфизема). Также могут возникнуть ларингиты, трахеиты, аллергические реакции, бронхоспазмы. Общая продолжительность жизни снижается, и могут возникнуть риски патологии беременности.

Наночастицы токсичных аэрозолей негативно влияют на иммунную систему детей, а также поддерживают хроническое воспаление в организме при длительном воздействии.

Врач объяснила, что это связанно с тем, что в продуктах горения пожара содержится не только сажа, которая сама по себе токсична и канцерогенна, но и угарный газ, крайне негативно влияющий на общее состояние здоровья. Больше всего он опасен в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием. В таком случае эти факторы образуют токсичные вещества и радикалы, которые губят клетки в организме.

Ранее 5-tv.ru писал, что огонь почти полностью уничтожил деревню под Курганом.

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