Лесные пожары: ландшафтные возгорания зафиксировали в 70 регионах России
В почти половине субъектов РФ введен особый противопожарный режим. И это еще не начались шашлычные выезды.
Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru
В России с опережением графика на две-три недели начался сезон лесных пожаров. В 70 из 89 регионах России зафиксированы ландшафтные возгорания, в 39 регионах введен особый противопожарный режим.
Особенно сложная ситуация — вдоль границы с Казахстаном, откуда дует сильный и теплый степной ветер. В Курганской, Челябинской, Свердловской и Омской областях за неделю сгорели десятки жилых домов, есть погибшие.
В подавляющем большинстве случаев основная причина пожаров — человеческий фактор. И это еще не начались майские шашлычные выезды. Смотрите подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.
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