Лесные пожары: ландшафтные возгорания зафиксировали в 70 регионах России

В России с опережением графика на две-три недели начался сезон лесных пожаров. В 70 из 89 регионах России зафиксированы ландшафтные возгорания, в 39 регионах введен особый противопожарный режим.

Особенно сложная ситуация — вдоль границы с Казахстаном, откуда дует сильный и теплый степной ветер. В Курганской, Челябинской, Свердловской и Омской областях за неделю сгорели десятки жилых домов, есть погибшие.

В подавляющем большинстве случаев основная причина пожаров — человеческий фактор. И это еще не начались майские шашлычные выезды. Смотрите подробности в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Солодкова.