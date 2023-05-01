Сопротивление бесполезно! Китайский совет дня на понедельник, 1 мая

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 384

Сегодня энергии стабильны, так что вести себя нужно соответствующе.

Сопротивление бесполезно! Китайский совет дня на понедельник, 1 мая

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 1 мая 2023 года?

В понедельник можно начать готовиться к рабочей неделе или продолжать спокойно отдыхать. День обещает быть ровным — без скачков и прыжков. Энергии дня стабильны.

Совет дня: не перенапрягайтесь, не планируйте серьезных дел и не назначайте важные переговоры. Просто плывите по течению — тогда день пройдет легко, а может и эффективно.

Предостережение дня: не ввязывайтесь в понедельник в конфликты и споры. Причем любые. Выйти победителем будет практически невозможно. Разделы имущества и разводы — тоже не лучшие занятия для этого дня.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
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