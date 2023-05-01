Огненная Змея дарует свет и жар: китайский гороскоп на май 2023 года

По бацзы в мае начинается новый сезон — Лето. Летом правит стихия Огня, и длится это период традиционные три месяца, заканчиваясь в августе, когда наступает сезон Металла — Осень. Первый месяц Лета — месяц Змеи. Змея — символ Инь Огня, который метафорически описывается как огонь свечи.

Огонь и Инь Огонь, в частности, это энергия, главное свойство которой — нести свет, открывать, показывать, вносить ясность. Огонь — это интеллект, провидческие способности, оптимизм, храбрость и предприимчивость. Большое количество Огня в карте человека делает его «обжигающим» — малоспособным к эмпатии, но способным видеть людей и события насквозь.

Май 2023 года будет месяцем двойного Инь Огня. И это особенно интересно. Можно понаблюдать, как эта стихия воздействует именно на вас. Посмотрите на события этого месяца и по его истечении ответьте на вопрос — полезен ли именно вам Инь Огонь и как именно его действие на вас проявляется.

Огненная Змея придет в мир 6 мая, сменив на посту Огненного Дракона. Дыхание большого Огня мы все почувствовали уже в апреле — жизнь стала быстрее, события динамичнее, картина происходящего вокруг четче. Огонь несет в мир оптимизм, надежду, активизацию предпринимательского потенциала. На коне в мае — выездной туризм, авиация, реклама и маркетинг, телевидение, кинематограф.

В сочетании с Инь Водой года Инь Огонь возбуждает страсти, усиливает эмоции. Ждать от этого мая неги и умиротворенности не приходится. При этом майский календарь, на первый взгляд, выглядит довольно спокойно. В нем мало неблагоприятных дней, большая часть календаря — ровная и нейтральная. После бешеного апреля можно немного перевести дух.

Лучшие и худшие дни апреля

Дней удачи в мае также не очень много. Сочетания энергий для тотального успеха в делах появляются несколько раз — 22, 23, 30 и 31 мая.

Дни для крупных покупок— 22 и 28 мая.

Дни, когда не стоит ходить по больницам и начинать лечение — 12, 22 и 24 мая. В этом мае, к слову, под ударом могут оказаться глаза. Всем, кто страдает офтальмологическими заболеваниями, имеет смысл пройти профилактические процедуры.

Даты столкновения, на которые не рекомендуется назначать важные дела: 3, 4, 15, 17 и 27 мая.

Люди и стихии

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в мае усиливают свою энергию. Инь Вода года подвергает людей Огня разным испытаниям. На них давят люди и обстоятельства, расшатывается здоровье и нервная система. Лето принесет передышку, ослабив Воду года. Инь Огонь в мае окружен людьми и поддержкой. Ян Огонь тоже в центре круга, но при этому ему приходится и многое отдавать — энергию, деньги, внимание.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в мае, согревшись Огнем, полны творческой самореализации. Слабое Дерево такая страсть к творчеству может если и не спалить, то уж точно привести к нервному и физическому истощению. Инь Дерево в мае почувствует радость от сотворения нового. Это может быть все что угодно — от внезапного увлечения живописью до решимости в создании собственного дела. Ян Дерево в мае будет яростно отстаивать собственные границы. Огонь придаст ему сил и решимости доказать, кто на самом деле управляет этим кораблем.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в мае озабочены восстановлением собственного ресурса. Для кого-то на повестке дня встанет вопрос здоровья; кто-то начнет искать опору в семейном круге; а другие вдруг почувствуют необычайно сильное желание повысить уровень своей профессиональной и личностной компетенции.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в мае будут подвергаться различному давлению всяких власть предержащих. На первый план выйдут вопросы дисциплины, подчинения порядку и авторитету. Начальники, мужья и чиновники будут людей Металла в мае склонять, расплющивать и подчинять. Именно так будет казаться самим людям Металла. Однако со стороны вся эта история может выглядеть как попытка сделать Металл более гибким, немного «расплавив» его для этого.

Люди Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) в мае решают, что делать с деньгами. В зависимости от концепции денег в каждой конкретной голове это могут быть как мысли о том, где именно добыть денег, так и тяжелые раздумья о том, как их преумножить и сохранить. Инь Вода включит свою предпринимательскую инициативу, а вода Ян припадет к постоянному источнику обогащения.

Напоминание

Что касается бацзы прогноза для «животных», то стоит учитывать, что в карте бацзы «живет» по четыре представителя земных ветвей, обозначаемых животными. Самые основные — это земная ветвь дня и года рождения. День отвечает за портрет личности и отношение к браку, год — за взаимодействие с родом и физическое самочувствие. Земная ветвь месяца показывает события в социуме, в том числе карьеру. Поэтому когда вы видите трактовку по «животным», обращайте внимание, где именно у вас в карте это животное стоит.

Тигр

Для людей с Тигром в карте май может стать одним из самых неоднозначных. Соединение Тигра со Змеей вызывает взрывоопасный эффект. Тигры будут очень эмоциональны и самонадеянны. Настолько, что могут попасть в неприятные ситуации, вплоть до аварий и тому подобного. Рецепт спасения — охлаждение ума, осознанность и приручение эмоций.

Наиболее опасные дни для Тигров в мае: 2, 11, 14, 23 и 26 числа. В эти даты постарайтесь не принимать важных решений и максимально беречь себя и окружающих от собственного экзальтированного поведения.

Кролик

Для Кроликов май нейтрален. Все идет своим чередом, энергии Дерева снижаются, что может быть выгодно тем, кто родился в год Кролика. Огонь согревает и придает желание добиваться результатов.

Негативные дни для Кроликов: 3, 15 и 27 мая. В эти дни людям с Кроликом в карте стоит опасаться травм и разрыва отношений.

Дракон

У рожденных с Драконом в карте в мае заботы о восполнении ресурса и довольно спокойная рабочая атмосфера. Никаких особых замечаний о том, чего Драконам ждать от мая нет. Все идет как положено.

Дни столкновения для Драконов в мае — это 4, 16 и 28 числа. Эти даты могут проявляться ощущением нестабильности.

Змея

Для Змеи этот май принесет повышенную возбудимость, активность, много контактов и суматохи. Благоприятное время для реализации матримониальных планов, контактов с родными и решения медицинских вопросов. Чтобы не выгореть в этом мае, Змеям обязательно нужно иметь возможность побыть наедине.

Дни, недружелюбные для Змей — 5, 17 и 29 мая. В названые даты лучше не принимать важных решений.

Лошадь

Лошади в мае чувствуют энергетический подъем. Начало своего сезона придает активным Лошадям еще большую подвижность и умение успевать делать сто тысяч дел сразу. Как и людям-Змеям, Лошадям надо научиться восстанавливать ресурс, следить за здоровьем, находить время для занятий спортом и релаксирующими практиками.

Неблагоприятные дни для Лошади в мае: 6, 18 и 30 число. Эмоции в эти дни могут быть слишком сильными, чтобы делать что-то важное.

Коза

Для родившихся в день или год Козы май — месяц наступления родного сезона. Козы активны, энергичны, полны планов и надежд. Артистическая натура Коз может их сподвигнуть на оригинальное времяпровождение. Главное тут — не переутомиться эмоционально и физически.

Дни столкновений для Коз в мае: 7, 19 и 31 число. Будет ощущаться сильное давление извне.

Обезьяна

Обезьяна в месяц Огненной Змеи находится под воздействием разрушающих аспектов. Это не столкновение, наоборот, слияние. Но такое, что приводит к структурным изменениям. Змея делает металл Обезьяны мягким и податливым. С одной стороны, это воспринимается как нарушение границ. С другой, позволяет твердым Обезьянам проявлять несвойственную им гибкость. В общем, трансформация налицо. И это может приводить к потенциально разрушающему поведению.

Особо неблагоприятные даты для Обезьян: 8 и 20 мая. В эти дни стоит опасаться повышенной нервной возбудимости и дорожных инцидентов.

Петух

Петух в месяц Огненной Змеи также под воздействием большого Огня. Но в отличие от Обезьяны, Огонь заставляет Петуха ярче сверкать. Можно прогнозировать, что в мае Петухи будут много времени проводить на сцене и демонстрировать максимум своих впечатляющих металлических качеств.

Самые неблагоприятные дни для Петухов в этом месяце — 9 и 21 мая. Это дни двойного Кролика, поэтому точно не стоит в эти дни ставить на что-то очень важное.

Собака

Для Собаки этот май — месяц труда. Много Огня придаст много сил и решимости достичь нужных высот. Ничего необычного не предвидится.

Неблагоприятные даты для Собаки в этом месяце: 10 и 22 мая. Это дни столкновения с Драконом, дни споров и внешнего давления.

Свинья

Для Свиньи месяц Змеи — это всегда вызов и столкновение. Свиньи в мае повышено возбудимы, очень эмоциональны, их часто несет на больших скоростях. Могут обижать других и сами обижаться. Не совсем адекватно реагировать на ситуации и окружающих. А на этом фоне стоит остерегаться принятия важных решений.

Неблагоприятные даты для Свиньи в этом мае — все дни, но особенно 11 и 23 числа.

Крыса

Для Крыс месяц Огненной Змеи настолько нейтрален, насколько может быть нейтральна Вода к Огню. Однозначно Крысы приобретут большую активность, однозначно они станут более эмоциональны, но на этом, пожалуй, и все.

Неблагоприятные даты для Крыс в мае: 12 и 24 числа. Не занимайтесь в эти дни важными делами.

Бык

Быки в месяц Огненной Змеи меняют свою структуру. Расплавляясь под воздействием Огня, зимняя земля Быка становится похожа на весенний лед — выглядит твердой, но можно легко провалиться. Большой Огонь неприятен Быкам — их стабильность теряется, что приводит к унынию и приступам паники.

Сложные даты для Быка в мае: 1, 13 и 25.