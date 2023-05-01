Власти Индии раскритиковали Украину за карикатуру на богиню Кали

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 188

Министерство обороны использовала образ Кали для глумления над пожаром в Севастополе.

Власти Индии раскритиковали Украину за карикатуру на богиню Кали

Фото: www.globallookpress.com / Snehasish Bodhak

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Индийские власти раскритиковали украинские власти за опубликованную каррикатуру на богиню Кали. Как написал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта, подобные посты «показывают истинное лицо правительства».

Индийский политик Канчан Гупта раскрыл истинное лицо киевских властейИндийский политик Канчан Гупта раскрыл истинное лицо киевских властей. Фото: twitter / Kanchan Gupta

«Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. Индийская богиня Кали Ма была изображена карикатурно на пропагандистском плакате. Это нападение на индуистские взгляды во всем мире», — написал Гупта.

На прикрепленном к посту снимке можно заметить скриншот твита Министерства обороны Украины. На картинке изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте в виде индийского божества.

Пожар в СевастополеПожар в Севастополе возник после атаки беспилотников ВСУ. Фото: Стрингер / ТАСС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 28 на 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза. Причиной пожара стала атака украинских беспилотников. Возгорание произошло вдали от жилых домов.

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