Власти Индии раскритиковали Украину за карикатуру на богиню Кали

Индийские власти раскритиковали украинские власти за опубликованную каррикатуру на богиню Кали. Как написал в Twitter старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта, подобные посты «показывают истинное лицо правительства».

Индийский политик Канчан Гупта раскрыл истинное лицо киевских властей. Фото: twitter / Kanchan Gupta

«Недавно замминистра иностранных дел Украины была в Дели, прося поддержки у Индии. За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины. Индийская богиня Кали Ма была изображена карикатурно на пропагандистском плакате. Это нападение на индуистские взгляды во всем мире», — написал Гупта.

На прикрепленном к посту снимке можно заметить скриншот твита Министерства обороны Украины. На картинке изображен столб дыма после атаки беспилотниками ВСУ нефтебазы в Севастопольской бухте в виде индийского божества.

Пожар в Севастополе возник после атаки беспилотников ВСУ. Фото: Стрингер / ТАСС

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь с 28 на 29 апреля в Севастополе загорелась нефтебаза. Причиной пожара стала атака украинских беспилотников. Возгорание произошло вдали от жилых домов.