Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете
The Guardian: Украина столкнулась с ростом бедности
Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin
Самая большая статья расходов — это еда, затем топливо для машины. Почему цены так сильно выросли?
Украина столкнулась с резким ростом бедности среди населения. Заработок и доходы более семи миллионов украинцев опустились до критически низкого уровня за 2022 год.
Журналисты издания EADaily подробно разобрали репортаж корреспондента The Guardian, который заглянул в один из киевских ломбардов. В некоторые дни туда приходят до 50 человек, желающих сдать ценные вещи на продажу: технику, мобильные телефоны.
По словам кассира ломбарда, у людей больше нет денег. После начала спецоперации на Украине многие потеряли работу, а также в стране выросли цены.
«Цены на все выросли. Самая большая статья расходов — это еда, а затем топливо для машины. Некоторые позиции подорожали на 40-50%. До войны моя жена шла в магазин и тратила на покупки 200 гривен, а теперь те же самые покупки стоят 400-500», — цитирует издание одного из оценщиков ломбардов Киева.
Экономист Елена Билан отметила, что экономический кризис на Украине усугубляется. У украинцев не растут зарплаты, а создать новые рабочие места в стране в текущей ситуации практически невозможно.
Без международного финансирования и помощи других стран государство было бы в еще худшем положении. Однако куда на самом деле идут деньги, отправленные Киеву из стран НАТО, неизвестно, но явно не на поддержку населения.
К слову, уровень бедности растет только в малонаселенных пунктах. В крупных городах, казалось бы, подобной ситуации нет. Но в пригороде Киева ежедневно выстраивается очередь из 500 человек, которые хотят получить бесплатный хлеб.
Дальнейшие перспективы Украины — тоже не радужные. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность в Незалежной может и дальше резко расти.
Ранее 5-tv.ru писал, что пленный рассказал о полной нищете на позициях ВСУ.
- 2 мая
- «Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
- 1 мая
- «Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие
- 1 мая
- Бывший американский морпех ликвидирован под Артемовском
- 1 мая
- Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине
- 1 мая
- Новая сцена для выступления: что Зеленскому понадобилось от Новой Зеландии
- 1 мая
- Опасна малейшая утечка: Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном
- 1 мая
- ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром
- 1 мая
- Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО
- 1 мая
- ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
- 1 мая
- «Мы не готовы»: Запад ожидает провал контрнаступления ВСУ
Читайте также
75%
-1.05 88.37
-1.83
Нашли ошибку?