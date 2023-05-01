Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете

|
Рита Миронова
Рита Миронова 2 406

The Guardian: Украина столкнулась с ростом бедности

Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Самая большая статья расходов — это еда, затем топливо для машины. Почему цены так сильно выросли?

Украина столкнулась с резким ростом бедности среди населения. Заработок и доходы более семи миллионов украинцев опустились до критически низкого уровня за 2022 год.

Журналисты издания EADaily подробно разобрали репортаж корреспондента The Guardian, который заглянул в один из киевских ломбардов. В некоторые дни туда приходят до 50 человек, желающих сдать ценные вещи на продажу: технику, мобильные телефоны.

По словам кассира ломбарда, у людей больше нет денег. После начала спецоперации на Украине многие потеряли работу, а также в стране выросли цены.

«Цены на все выросли. Самая большая статья расходов — это еда, а затем топливо для машины. Некоторые позиции подорожали на 40-50%. До войны моя жена шла в магазин и тратила на покупки 200 гривен, а теперь те же самые покупки стоят 400-500», — цитирует издание одного из оценщиков ломбардов Киева.

Экономист Елена Билан отметила, что экономический кризис на Украине усугубляется. У украинцев не растут зарплаты, а создать новые рабочие места в стране в текущей ситуации практически невозможно.

Без международного финансирования и помощи других стран государство было бы в еще худшем положении. Однако куда на самом деле идут деньги, отправленные Киеву из стран НАТО, неизвестно, но явно не на поддержку населения.

К слову, уровень бедности растет только в малонаселенных пунктах. В крупных городах, казалось бы, подобной ситуации нет. Но в пригороде Киева ежедневно выстраивается очередь из 500 человек, которые хотят получить бесплатный хлеб.

Дальнейшие перспективы Украины — тоже не радужные. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность в Незалежной может и дальше резко расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный рассказал о полной нищете на позициях ВСУ.

Тема:
Спецоперация
2 мая
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
1 мая
«Скоро вы увидите новые поставки»: США пообещали Украине дополнительное оружие
1 мая
Бывший американский морпех ликвидирован под Артемовском
1 мая
Социологический опрос: все меньше американцев готовы помогать Украине
1 мая
Новая сцена для выступления: что Зеленскому понадобилось от Новой Зеландии
1 мая
Опасна малейшая утечка: Украине предрекли эпидемию рака из-за снарядов с ураном
1 мая
ВС РФ поразили украинский командно-наблюдательный пункт под Угледаром
1 мая
Защитники Донбасса пресекли деятельность восьми ДРГ в зоне СВО
1 мая
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины
1 мая
«Мы не готовы»: Запад ожидает провал контрнаступления ВСУ
+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео