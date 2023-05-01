Полные ломбарды и километровые очереди за хлебом: как Украина погибает в нищете

Самая большая статья расходов — это еда, затем топливо для машины. Почему цены так сильно выросли?

Украина столкнулась с резким ростом бедности среди населения. Заработок и доходы более семи миллионов украинцев опустились до критически низкого уровня за 2022 год.

Журналисты издания EADaily подробно разобрали репортаж корреспондента The Guardian, который заглянул в один из киевских ломбардов. В некоторые дни туда приходят до 50 человек, желающих сдать ценные вещи на продажу: технику, мобильные телефоны.

По словам кассира ломбарда, у людей больше нет денег. После начала спецоперации на Украине многие потеряли работу, а также в стране выросли цены.

«Цены на все выросли. Самая большая статья расходов — это еда, а затем топливо для машины. Некоторые позиции подорожали на 40-50%. До войны моя жена шла в магазин и тратила на покупки 200 гривен, а теперь те же самые покупки стоят 400-500», — цитирует издание одного из оценщиков ломбардов Киева.

Экономист Елена Билан отметила, что экономический кризис на Украине усугубляется. У украинцев не растут зарплаты, а создать новые рабочие места в стране в текущей ситуации практически невозможно.

Без международного финансирования и помощи других стран государство было бы в еще худшем положении. Однако куда на самом деле идут деньги, отправленные Киеву из стран НАТО, неизвестно, но явно не на поддержку населения.

К слову, уровень бедности растет только в малонаселенных пунктах. В крупных городах, казалось бы, подобной ситуации нет. Но в пригороде Киева ежедневно выстраивается очередь из 500 человек, которые хотят получить бесплатный хлеб.

Дальнейшие перспективы Украины — тоже не радужные. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи предупредил, что бедность в Незалежной может и дальше резко расти.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный рассказал о полной нищете на позициях ВСУ.