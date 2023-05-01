В Ленинградской области нашли взрывные устройства на ЛЭП: что известно

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 420

В Гатчинском районе Ленинградской области заминировали ЛЭП

В Ленинградской области нашли взрывные устройства на ЛЭП: что известно

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Читайте нас в: Дзен Новости

В Гатчинском районе Ленобласти успешно обезвредили одну из опор линии электропередач. Губернатор сообщил, что по факту подрыва возбудили уголовные дела.

Три взрывных устройства обнаружили на ЛЭП в Ленинградской области. По данным 5-tv.ru, ранее там неизвестные подорвали одну из опор, но пострадавших нет. Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленобласти.

Сейчас все спокойно и подрыв ЛЭП никак не сказался на энергообеспечении населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, включая Ленинградскую АЭС. Во время инцидента атомная станция переключилась на резервную линию электропередачи. Снижение мощности зафиксировано не было.

Сейчас проводится тщательная работа по ликвидации возможных угроз. Одна из ЛЭП уже обезврежена, там обнаружили самодельное взрывное устройство. Около места подрыва перекрыли дорогу. В настоящий момент там работают различные подразделения спецслужб включая кинологов и инженерно-техническое подразделения ОМОН.

По факту подрыва ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о диверсии и незаконного оборота взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Брянской области сошел поезд с рельс. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожных путей.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
80.51
-1.05 88.37
-1.83
Самый прибыльный день: когда делать денежную стрижку в мае 2023

Последние новости

1:00
«Кончина близка»: в США предрекли будущее Зеленского
0:45
Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
0:30
«Последний рывок»: группа Aerosmith анонсировала прощальный тур
0:10
«Знаю настоящую сущность»: Лолита публично призналась в любви Киркорову
23:53
«Солнышко, поздравляю»: Самбурская сообщила о рождении дочери
23:38
Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Сейчас читают

Алена Кравец сообщила, что звезды удаляют из соцсетей фото с Блиновской
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Хайп или талант? Доминик Джокер раскрыл секреты, которые помогают стать звездой
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео