В Ленинградской области нашли взрывные устройства на ЛЭП: что известно

В Гатчинском районе Ленобласти успешно обезвредили одну из опор линии электропередач. Губернатор сообщил, что по факту подрыва возбудили уголовные дела.

Три взрывных устройства обнаружили на ЛЭП в Ленинградской области. По данным 5-tv.ru, ранее там неизвестные подорвали одну из опор, но пострадавших нет. Инцидент произошел в Гатчинском районе Ленобласти.

Сейчас все спокойно и подрыв ЛЭП никак не сказался на энергообеспечении населенных пунктов и гражданской инфраструктуры, включая Ленинградскую АЭС. Во время инцидента атомная станция переключилась на резервную линию электропередачи. Снижение мощности зафиксировано не было.

Сейчас проводится тщательная работа по ликвидации возможных угроз. Одна из ЛЭП уже обезврежена, там обнаружили самодельное взрывное устройство. Около места подрыва перекрыли дорогу. В настоящий момент там работают различные подразделения спецслужб включая кинологов и инженерно-техническое подразделения ОМОН.

По факту подрыва ФСБ возбудила уголовные дела по статьям о диверсии и незаконного оборота взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Брянской области сошел поезд с рельс. Причиной происшествия стал подрыв железнодорожных путей.