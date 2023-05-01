Мандарины лучше секса: Робби Уильямс признался в потере интереса к интимной близости

Певец и его супруга рассказали, что практически перестали заниматься любовью. И на это есть множество причин.

Британский певец Робби Уильямс потерял интерес к сексу. В этом он признался в интервью газете The Sun. Вместе с ним на вопросы ответила и его супруга Эйда Филд.

Уильямс отметил, что после брака секса нет, по крайней мере в их семье.

«Сейчас Эйда может повернуться ко мне на диване и сказать: „Нам надо заняться сексом“. А я сижу, ем мандарин и пожимаю плечами. Ну да, когда-нибудь попробуем», — рассказал Робби.

Отсутствие интимной жизни не испортило отношения между супругами. Певец отметил, что и ему и его жене комфортно.

Уильямс заявил, что до брака у пары секс был регулярным. Но причиной отсутствия половой связи стала не свадьба, а снижение у него либидо. Это произошло, когда певец отказался от приема тестостерона.

Жена Уильямса, в свою очередь, отметила, что людям свойственно путать интим с сексом. Супруги регулярно обнимаются, целуются и держаться за руки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Робби Уильямс раскрыл шокирующую правду о себе.