В Минобороны РФ подтвердили эвакуацию более 200 человек из Судана

В операции задействованы четыре самолета Ил-76.

В Министерстве обороны России подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что из Судана эвакуированы более 200 человек — среди них россияне и граждане стран СНГ. Соответствующее решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана

«Из Республики Судан эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане Российской Федерации, стран СНГ и ряда дружественных иностранных государств, обратившиеся за содействием в их возвращении на родину», — говорится в сообщении ведомства.

В эвакуации задействованы четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Обстановка в Судане обострилась в середине апреля. Тогда начались столкновения между войсками регулярной армии страны и силами быстрого реагирования. По последним данным, с начала столкновений погибло свыше 400 гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Судане попал под обстрел самолет министерства обороны Турции С-130, который должен был эвакуировать своих граждан. Судно подверглось атаке из стрелкового оружия во время приземления.