Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана
Известно, что среди вылетевших граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины.
Фото: Reuters / Abdullah Abdel Moneim
Посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.
По данным агентства, самолеты с ними уже долетели до Каира, а после дозаправки продолжили полет до Москвы. Отмечается, что среди эвакуированных не только россияне, но и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщал, что практически все россияне, оказавшиеся в зоне боевых действий в суданской столице Хартум, были размещены в здании посольства РФ в стране.
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Обстановка в Судане обострилась в середине апреля. Тогда начались столкновения между войсками регулярной армии страны и силами быстрого реагирования (СБР). Известно, что с начала столкновений погибло около 400 гражданских лиц.
Ранее 5-tv.ru выяснял, кому выгодна кровавая бойня в Судане.
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