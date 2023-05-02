Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32

Известно, что среди вылетевших граждане России, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Стало известно об эвакуации посольством РФ более 200 человек из Судана

Фото: Reuters / Abdullah Abdel Moneim

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Посольство России в Хартуме эвакуировало 203 человека из Судана. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник.

По данным агентства, самолеты с ними уже долетели до Каира, а после дозаправки продолжили полет до Москвы. Отмечается, что среди эвакуированных не только россияне, но и граждане Белоруссии, Казахстана и Украины.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол сообщал, что практически все россияне, оказавшиеся в зоне боевых действий в суданской столице Хартум, были размещены в здании посольства РФ в стране.

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Обстановка в Судане обострилась в середине апреля. Тогда начались столкновения между войсками регулярной армии страны и силами быстрого реагирования (СБР). Известно, что с начала столкновений погибло около 400 гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому выгодна кровавая бойня в Судане.

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