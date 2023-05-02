Торговые сети обяжут создать полки с российскими товарами

Торговые сети обяжут создать полки с отечественными товарами. С критериями законопроекта о так называемой «российской полке», определились в Госдуме и Минпромторге, пишут «Известия».

Новая мера предлагает закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной непродовольственной продукции: бытовой химии, косметики и одежды. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, под эту норму не попадут. Соответствовать критериям будет только продукция, сделанная российскими производителями.

Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности отечественных товаров, а также призван решить проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов.