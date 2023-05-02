Торговые сети обяжут создать полки с российскими товарами
Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Graham Hughes; 5-tv.ru
Торговые сети обяжут создать полки с отечественными товарами. С критериями законопроекта о так называемой «российской полке», определились в Госдуме и Минпромторге, пишут «Известия».
Новая мера предлагает закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной непродовольственной продукции: бытовой химии, косметики и одежды. Международные бренды, локализовавшие свои заводы в стране, под эту норму не попадут. Соответствовать критериям будет только продукция, сделанная российскими производителями.
Законопроект разработан в целях повышения конкурентоспособности отечественных товаров, а также призван решить проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов.
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