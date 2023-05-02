Курортный обман: в Роскачестве предупредили об активизации лже-турфирм

Также мошенники стали часто взламывать аккаунты россиян и красть у них бонусы, мили, баллы на путешествия.

Курортный обман вместо долгожданного отпуска может поджидать отдыхающих. С началом туристического сезона активизировались кибермошенники. Как рассказали в Роскачестве, злоумышленники создают сайты-клоны популярных компаний и фейковые профили в соцсетях.

Доходит до того, что жулики сами пишут отзывы в Интернете от мнимых клиентов и размещают телефоны служб поддержки известных турагенств. Отдыхающие, как правило, ведутся на небольшую скидку в 10-15%, которую предлагают мошенники. При этом они просят полностью оплатить тур и перевести деньги на обычную банковскую карту или электронный кошелек.

Кроме того, злоумышленники часто взламывают аккаунты и крадут бонусы, мили, баллы, а также скидочные карты. Поэтому специалисты советуют ставить сложные пароли и проверять сайты турфирм.