Премия за верность: россиянам хотят платить за продолжительный брак

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 253

В Госдуме разрабатывают законопроект о выплатах за продолжительный брак

Премия за верность: россиянам хотят платить за продолжительный брак

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь россиянам придется серьезно задуматься, прежде чем подавать документы на развод.

В России хотят предоставлять выплаты гражданам, которые прожили в браке 20 лет. Такой законопроект готовят депутаты Государственной думы от ЛДПР. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, в некоторых регионах РФ уже существуют такие меры поддержки супругов.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи», — заявил Нилов.

На данный момент депутаты предлагают тем россиянам, которые прожили в браке 20 лет, выплачивать 20 тысяч рублей на каждого. Предлагается, чтобы каждый регион устанавливал свои меры поддержки крепких семей. Более того, такие меры нужно изменять каждые пять лет.

Депутат Ярослав Нилов также добавил, что данный законопроект планируется посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, можно и стоит ли прощать измену. Например, специалист считает, что измена — это не просто удовлетворение сексуальных потребностей, это бомба замедленного действия. Она незаметно разрушает брак, отношения людей.

+8° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
79.96
-0.55 87.66
-0.71
Без спешки и суеты: китайский совет дня на вторник, 2 мая

Последние новости

1:06
Путин поручил кабмину проработать вопрос отдыха детей из пострадавших от пожаров регионов
0:49
СК завершил расследование дела о гибели участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей
0:36
Как дожить до 120 лет? Ученые разгадали секрет долголетия
0:22
Вне зоны доступа: зарубежные автоконцерны ограничили работу своих приложений в РФ
0:10
Что делать, когда все вокруг бесит: ТОП-6 лайфхаков для душевного спокойствия
23:57
«Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева

Сейчас читают

«Моя Мариночка!»: всплыли подробности, каким Вячеслав Зайцев был мужем
Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге
На радость студентам: Путин поручил перенести День молодежи
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео