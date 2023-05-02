Премия за верность: россиянам хотят платить за продолжительный брак

Теперь россиянам придется серьезно задуматься, прежде чем подавать документы на развод.

В России хотят предоставлять выплаты гражданам, которые прожили в браке 20 лет. Такой законопроект готовят депутаты Государственной думы от ЛДПР. Об этом ТАСС сообщил один из разработчиков инициативы, заместитель руководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов.

По его словам, в некоторых регионах РФ уже существуют такие меры поддержки супругов.

«Мы считаем, что с учетом сложившейся ситуации, когда надо помогать, поддерживать материнство и детство, надо поддерживать и институт семьи», — заявил Нилов.

На данный момент депутаты предлагают тем россиянам, которые прожили в браке 20 лет, выплачивать 20 тысяч рублей на каждого. Предлагается, чтобы каждый регион устанавливал свои меры поддержки крепких семей. Более того, такие меры нужно изменять каждые пять лет.

Депутат Ярослав Нилов также добавил, что данный законопроект планируется посвятить основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому.

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