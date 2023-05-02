Еще один фрагмент: СК проводит проверку после обнаружения останков в Выборге

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Рита Миронова
Рита Миронова 63

СК РФ начал доследственную проверку после обнаружения фрагментов тела в Выборге

Еще один фрагмент: СК проводит проверку после обнаружения останков в Выборге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Части тела, принадлежащие, предположительно, мужчине, были расфасованы по трем пакетам.

Следственный комитет (СК) России проводит проверку по факту обнаружения расчлененного тела в Выборге Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, для выяснения всех обстоятельств произошедшего эксперты проведут необходимые судебные экспертизы, в том числе генетические.

Ранее сообщалось, что в районе улицы Путейской в Выборге нашли три пакета с фрагментами человеческого тела. Страшную находку за гаражами обнаружил подросток.

В СК РФ уточнили, что расследование будет проводиться с учетом похожих преступлений, произошедших в феврале и апреле. За предыдущие месяцы в Выборге уже находили фрагменты человеческих тел.

Следователи установят личность погибшего, а также любых лиц, причастных к данным преступлениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на дне известного пруда в Москве искали тела двух людей.

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