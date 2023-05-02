Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 281

Тело было упаковано в три полиэтиленовых пакета.

Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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В Выборгском районе Ленинградской области были обнаружены части тела, упакованные по разным пакетам. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Страшную находку обнаружили подростки в 600 метрах от дома 8 по улице Путейской. Им открылась жуткая картина: три черных пакета с расчлененным телом между стеной гаража и железобетонным забором стадиона.

Останки уже направлены в морг для установления причины смерти, материалы переданы в СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мертвого подростка с пакетом гальки на шее нашли у берега в Анапе.

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