Расчлененное тело мужчины нашли в Выборге

В Выборгском районе Ленинградской области были обнаружены части тела, упакованные по разным пакетам. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Страшную находку обнаружили подростки в 600 метрах от дома 8 по улице Путейской. Им открылась жуткая картина: три черных пакета с расчлененным телом между стеной гаража и железобетонным забором стадиона.

Останки уже направлены в морг для установления причины смерти, материалы переданы в СУ СК РФ по Ленобласти.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как мертвого подростка с пакетом гальки на шее нашли у берега в Анапе.



