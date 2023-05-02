«Столото» объявляет конкурс грантов для НКО на реализацию благотворительных проектов
Уже 11 некоммерческих организаций стали обладателями грантов для реализации социальных проектов.
Фото: www.globallookpress.com / scully
Некоммерческие организации (НКО) смогут получить гранты на реализацию проектов в сфере благотворительности, включая помощь детям, оставшимся без родителей, инвалидам и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».
«С 2021 года помощь в рамках конкурса грантов была оказана организациям из самых разных регионов нашей страны. Среди них были и благотворительные фонды, и государственные бюджетные учреждения — всего 11 организаций, которые уже получили материальную помощь от „Столото“ на реализацию своих благотворительных проектов. В этом году мы, как и ранее, распределим средства между несколькими участниками конкурса, чтобы оказать поддержку по разным направлениям», — говорит директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.
Отмечается, что прием заявок продлится до 31 мая 2023 года. Поступившие через сайт charity.stoloto.ru заявки рассматривает Совет по благотворительной деятельности «Столото». Победители среди зарегистрированных в России фондов уже будут известны 3 июля 2023 года.
Конкурс проводится дважды в год. В этом году сумма грантов составит четыре миллиона рублей.
«Столото» системно оказывает поддержку более чем 25 благотворительным и спонсорским проектам, включая физкультурно-оздоровительные центры, международные форумы, акции по высадке лесов. Отмечается, что ранее победителями конкурса грантов для НКО стали:
- Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (г. Москва);
- Автономная некоммерческая организация «Учебно-кинологический центр «Собаки — помощники инвалидов» (г. Москва);
- Благотворительный фонд «Помощи детям «Сострадание», оказывающий помощь детям, страдающим различными формами тяжелых заболеваний (г. Чебоксары);
- Благотворительный фонд «Фонд борьбы с лейкемией» (г. Москва);
- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Инты» (г. Инта, Республика Коми);
- Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (с. Мачеха, Волгоградская обл.);
- Региональный благотворительный общественный фонд помощи тяжелобольным и обездоленным детям «Дети.мск.ру» (г. Москва);
- Благотворительный фонд помощи детям с социально значимыми заболеваниями «Дети плюс» (г. Москва);
- Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Знаменского района» (г. Омск);
- Благотворительное частное учреждение комплексного социального обслуживания Социальный «Дом с маяком» (г. Москва);
- Автономная некоммерческая организация по развитию адаптивных видов спорта «Больше чем спорт» (Пензенская область, с. Бессоновка).
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