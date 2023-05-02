«Столото» объявляет конкурс грантов для НКО на реализацию благотворительных проектов

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екоммерческие организации (НКО) смогут получить гранты на реализацию проектов в сфере благотворительности, включая помощь детям, оставшимся без родителей, инвалидам и пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«С 2021 года помощь в рамках конкурса грантов была оказана организациям из самых разных регионов нашей страны. Среди них были и благотворительные фонды, и государственные бюджетные учреждения — всего 11 организаций, которые уже получили материальную помощь от „Столото“ на реализацию своих благотворительных проектов. В этом году мы, как и ранее, распределим средства между несколькими участниками конкурса, чтобы оказать поддержку по разным направлениям», — говорит директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Отмечается, что прием заявок продлится до 31 мая 2023 года. Поступившие через сайт charity.stoloto.ru заявки рассматривает Совет по благотворительной деятельности «Столото». Победители среди зарегистрированных в России фондов уже будут известны 3 июля 2023 года.

Конкурс проводится дважды в год. В этом году сумма грантов составит четыре миллиона рублей.

«Столото» системно оказывает поддержку более чем 25 благотворительным и спонсорским проектам, включая физкультурно-оздоровительные центры, международные форумы, акции по высадке лесов. Отмечается, что ранее победителями конкурса грантов для НКО стали: