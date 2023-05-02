В Польше заявили о готовности требовать репарации с России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 244

Польша хочет добиться репараций от Германии, а потом может потребовать их у России

В Польше заявили о готовности требовать репарации с России

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Вероятность такого исхода событий зависит от решения Германии уступить по аналогичному требованию.

Власти Польши могут потребовать от России репарации. Об этом рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация», — заявил Пшидач.

По его словам, как только будет достигнут успех с Германией, то следующим пунктом может стать начало дискуссии с другим угнетателем.

Доклад о потерях Польши в результате нападения нацистской Германии и последующей оккупации был опубликован 1 сентября 2022 года. В нем конкретно объясняется, почему ФРГ должна выплатить республике около полутора триллиона долларов за события в период с 1939 по 1945 год.

В Германии много раз говорили, что не собираются ничего выплачивать Польше. Например потому, что в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций. Однако, по мнению Польши, соглашение тогда было подписано с нарушениями международных норм и под давлением СССР.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Польша попросила США помочь в получении полтора триллиона долларов репараций от Германии.

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