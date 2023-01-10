Польша попросила США помочь в получении $1,5 триллиона репараций от Германии

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 46

Варшава ранее обращалась с просьбой сподвигнуть Берлин заплатить ей за потери во Второю мировую войну в Совет Европы, ЮНЕСКО, ООН и еще 50 стран. Власти ФРГ пока давлению не поддаются.

Польша попросила США помочь в получении $1,5 триллиона репараций от Германии

Фото: www.globallookpress.com / Günter Fischer / CHROMORANGE

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Власти Польши обратились к Конгрессу США с просьбой помочь добиться от Германии выплат за ущерб, причиненный республике во время Второй мировой войны. Об этом рассказал замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.

«В последние недели и месяцы мы предприняли ряд шагов с целью привлечения международного внимания к проблематике получения военных компенсаций. МИД обратился к ряду международных организаций — ООН, Совету Европы, ЮНЕСКО, а также к 50 странам: членам Совета Европы, НАТО и ЕС», — рассказал Муларчик, который также возглавил группу экспертов для подготовки отчета о потерях Польши от действий нацистов.

Муларчик выразил надежду на то, что теперь американские законодатели помогут Польше получить компенсацию за последствия Второй мировой войны.

«Сегодня мы обращаемся к Конгрессу США. Мы считаем, что США — ключевая страна, если говорить о соблюдении международного порядка, прав человека, верховенства закона, международной справедливости», — добавил замминистра иностранных дел республики.

Упомянутый доклад о потерях Польши в результате нападения нацистской Германии и последующей оккупации был опубликован 1 сентября 2022 года. В трех томах этого текста объясняется, почему ФРГ должна выплатить республике около полутора триллиона долларов за события в период с 1939 по 1945 годы.

Власти Германии неоднократно говорили, что не собираются ничего выплачивать Польше. В качестве главного аргумента они приводят то, что в 1953 году Варшава официально отказалась от репараций. Польские же власти отвечают, что соглашение тогда было подписано с нарушениями международных норм и под давлением СССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша пришла в ярость от ответа Германии по поводу репараций.

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