Из пекла гражданской войны: как россиян возвращали из Судана

Рано утром на подмосковном аэродроме Чкаловский сели несколько военно-транспортных самолетов ВКС России. На них из охваченного огнем гражданской войны Хартума вывезли сотни наших сограждан и иностранцев. Среди спасенных — дипломаты, советники и члены их семей. Встречал борта корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Путь на родину занял у них больше 11 часов. Они летели с остановкой в Каире.

Места внутри хватит всем, прибывших подвозят небольшими партиями. Здесь члены семей работников посольства, сотрудники российской дипмиссии, представительств Минобороны России и граждане стран СНГ.

«Все оперативно было четко произошло, казалось, что долго ждали, но нет. Обратились в посольство, многим даже позвонили, сказали: все подготавливаем для эвакуации», — рассказал корреспонденту Георгий Выдрин.

Из государства, охваченного боевыми действиями, улетали без сожаления. В последние дни у многих начались проблемы с едой, связь периодически пропадала совсем.

«Мы из посольства, поэтому нас сразу повезли. Ну последние дни было уже тише. Были серьезные перестрелки, взрывы, бои были серьезные», — рассказала Анна.

По ее словам, она находилась близко к месту, где происходили боевые действия.

«Близко, близко, да. Всем рекомендовали не выходить на улицу, конечно», — рассказала она.

Павел оказался в Судане за несколько дней до начала противостояния. Он инженер, начальник авиационной технической службы из Белоруссии.

«Мы — авиакомпания, которая потеряла там свой самолет. Мы прилетели в Судан для выполнения работы и застали как раз конфликт», — отметил он.

По его словам, самолет сожгли. И таких ситуаций много. Не каждое государство решается на вывоз своих граждан и граждан других стран.

Эта эвакуация шла под четким контролем бойцов спецподразделений, обстановка до сих пор крайне напряженная, а пилотам армейских самолетов даже пришлось садиться специальным методом.

В планах у большинства сейчас отдых и восстановление сил. Для кого-то же Россия сейчас станет лишь спасительной точкой транзита. Отсюда они отправятся в свои страны, к себе домой.