На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали у ресторана в Москве
Баскетболист ЦСКА Швед получил черепно-мозговую травму при нападении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Спортсмен получил серьезную травму. Как такое могло получиться и кто виноват?
В Москве на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа совершено нападение. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.
По его словам, в настоящее время защитник команды находится в клинике.
«Сейчас приоритет — здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой, приложим все усилия, чтобы Алексей поправился, а данных товарищей найти», — говорит Ватутин.
На спортсмена напали вчера вечером, 1 мая, на выходе из одного из столичных ресторанов на Большой Никитской. Согласно информации источника, между молодыми людьми произошел бытовой конфликт.
Швед получил серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой, по информации клуба ЦСКА, принять участие в ближайших матчах команды не сможет.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Подмосковье было совершено дерзкое ограбление.
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