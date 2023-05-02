На баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа напали у ресторана в Москве

Спортсмен получил серьезную травму. Как такое могло получиться и кто виноват?

В Москве на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа совершено нападение. Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин.

По его словам, в настоящее время защитник команды находится в клинике.

«Сейчас приоритет — здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой, приложим все усилия, чтобы Алексей поправился, а данных товарищей найти», — говорит Ватутин.

На спортсмена напали вчера вечером, 1 мая, на выходе из одного из столичных ресторанов на Большой Никитской. Согласно информации источника, между молодыми людьми произошел бытовой конфликт.

Швед получил серьезную черепно-мозговую травму, из-за которой, по информации клуба ЦСКА, принять участие в ближайших матчах команды не сможет.

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