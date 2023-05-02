Брухунова рассказала о самочувствии госпитализированного Петросяна

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 319

Брухунова назвала причиной госпитализации Петросяна плановое обследование

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Знаменитого юмориста экстренно доставили в больницу 1 мая. Предположительно, из-за проблем с сердцем.

Юморист Евгений Петросян находится на плановом медицинском обследовании, беспокоиться о его здоровье не нужно. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила супруга артиста Татьяна Брухунова.

«Евгений Ваганович здоров и в полном порядке. Он на плановом мероприятии, у него все замечательно», — сказала она.

До этого в соцсети Брухунова сообщила, что «ничего экстренного» с Петросяном не произошло и никаких угроз его жизни нет.

Сам народный артист РСФСР накануне также вышел на связь с поклонниками после сообщений о его срочной госпитализации. В беседе с 5-tv.ru Петросян заверил, что у него «плановая проверка», и завтра утром его отпустят.

В этом году юморист отметит 78-летие. Известно, что у него есть проблемы с сердцем: в 2013 году ему в плановом режиме заменили сердечный клапан и восстановили работу коронарных сосудов.

Как сообщал 5-tv.ru, днем 1 мая Петросяна увезли на скорой в Боткинскую больницу. По предварительным данным, артисту диагностировали гипертензивную болезнь сердца без застойной сердечной недостаточности.

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