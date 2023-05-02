Задание провалено: свекровь наняла киллера, чтобы ликвидировать свою невестку

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 71

В Барнауле женщина наняла киллера, чтобы убить жену своего сына

Задание провалено: свекровь наняла киллера, чтобы ликвидировать свою невестку

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Heinz Spremberg

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В Барнауле разгорелись семейные страсти. Женщина наняла наемного убийцу, чтобы убить жену своего сына.

Ситуация, как в фильмах про наемных убийц, развернулась в реальной жизни. В Барнауле 57-летняя женщина решила устранить свою невестку. Пресс-служба следственного управления СК по региону и прокуратуре сообщила, что гражданка внесла задаток, киллер уже был готов исполнить свои обязанности. Но что-то пошло не так…

Сейчас следствие выясняет, чем именно девушка не угодила матери мужа. В настоящее время известно лишь то, что свекровь испытывает неприязнь к совей невестке.

Для выполнения своего плана, женщина благодаря своим связям нашла человека, который готов взять заказ. В феврале 2023 года свекровь встретилась с наемником и заплатила часть авансом. После выполненной задачи она пообещала киллеру полтора миллиона рублей.

Гениальный план свекрови был продуман до мелочей. Она поставила условие наемнику. Киллер должен совершить свое дело летом. В это время женщина собиралась уехать к родственникам из другого региона. По мнению женщины, так она смогла бы отвести от себя подозрения.

Но видимо наемник оказался благородным убийцей, который не устраняет невинных. Или просто пранкером. Киллер обратился в полицию. Он выложил все карты на стол и передал правоохранителям информацию о коварной свекрови и ее «надежном, как швейцарские часы» плане.

После этого женщину задержала полиция и устранить невестку не удалось. Суд назначил меру пресечения обвиняемой. Она отправится под домашний арест. Теперь гражданка вряд ли поедет летом гостить к своим родственникам.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства. За расследованием внимательно следит прокурор Алтайского края Антон Герман. Женщину обвиняют в приготовлении к убийству по найму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во Франции задержали итальянского мафиози, который работал в пиццерии.

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