Во Франции арестовали мафиози, скрывавшегося от правосудия 17 лет

Силовые структуры Франции и Италии арестовали мафиози, который скрывался от правосудия 17 лет. Эдгардо Греко по поддельным документам работал в пиццерии французского города Сент-Этьен. Под маской кулинара скрывался опаснейший боевик мафиозного клана Ндрангета, причастный к серии убийств в 90-х годах.

Киллер за участие в разборках между итальянскими преступными кланами был в 2006-м году объявлен в международный розыск и заочно приговорен к пожизненному заключению. Теперь 63-летний мафиози предстанет перед судом.