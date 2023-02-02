Во Франции арестовали мафиози, скрывавшегося от правосудия 17 лет

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Силовые структуры работали при поддержке коллег из Италии.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Massimo Paolone; 5-tv.ru

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Силовые структуры Франции и Италии арестовали мафиози, который скрывался от правосудия 17 лет. Эдгардо Греко по поддельным документам работал в пиццерии французского города Сент-Этьен. Под маской кулинара скрывался опаснейший боевик мафиозного клана Ндрангета, причастный к серии убийств в 90-х годах.

Киллер за участие в разборках между итальянскими преступными кланами был в 2006-м году объявлен в международный розыск и заочно приговорен к пожизненному заключению. Теперь 63-летний мафиози предстанет перед судом.

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