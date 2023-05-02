Путин лично поздравил директора Мариинского театра Гергиева с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил директора Мариинского театра Валерия Гергиева с 70-летием. На встрече с прославленным дирижером глава государства отметил его вклад в развитие российского и мирового искусства.

«Хочу вас поблагодарить за все, что вы делали для российского искусства, для мирового искусства, специально для музыкального искусства, в целом для нашей российской культуры. Ваш вклад за эти годы огромен», — обратился Путин к Гергиеву.

Президент напомнил, что знаком с дирижером еще со времен своей работы в Северной столице, и указал на роль Гергиева в развитии Мариинского театра.

«Под вашим руководством театр стал мировой сценой, без всякого сомнения. И опера, и балет — самого высокого мирового уровня, пример для подражания для многих коллективов во всем мире. Не случайно он пользуется таким заслуженным авторитетом и в нашей стране, и за рубежом», — подчеркнул Путин.

Также глава государства обратил внимание на патриотизм и гражданскую позицию Гергиева и заявил, что россияне горды своим присутствием при расцвете творчества выдающегося дирижера, которым он радует миллионы людей во всем мире.

В этот же день Путин подписал указ о вручении Гергиеву ордена «За заслуги перед Отечеством». В документе отмечается, что деятель вел многолетнюю и плодотворную деятельность на благо российской культуры и искусства.

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