Путин: Россия значительно укрепила технологический суверенитет

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 19 0

Новые разработки внедряются в банковской сфере, медицине и IT.

Как Россия укрепила свой технологический суверенитет

Фото: © РИА Новости/Иван Секретарев

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Россия добилась впечатляющих результатов по укреплению своего технологического суверенитета, в том числе в сфере IT. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Москве.

«Россия уже давно пошла по пути укрепления своего технологического суверенитета. Это наш стратегический выбор. И мы, можно сказать это без всякого преувеличения, добились по некоторым направлениям хороших, впечатляющих результатов», — сказал Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что РФ обладает полной производственной цепочкой для создания больших генеративных нейросетей — например, у нее уже есть две собственные большие языковые модели.

Российские инновационные компании разработали технологии, радикально меняющие качество сервисов. Созданы платформенные решения, с помощью которых люди в удобном режиме могут провести банковские операции, заказать товары и услуги. Кроме того, проводятся цифровые разработки в области медицины.

Саммит «Россия — Африка» проходит в Москве 28–29 октября 2026 года. Участие в мероприятии принимают делегации 48 из 54 африканских государств, причем 22 из них представлены на уровне глав государств. Сопредседательствуют президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе.

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