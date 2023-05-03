Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме под Саратовом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 109

Инцидент произошел рано утром. Есть пострадавшие.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном доме под Саратовом

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

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В городе Энгельс в Саратовской области произошел взрыв газа в жилом девятиэтажном доме. Пострадали два человека. Об инциденте в своем Telegram-канале сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

«По предварительным данным в 04:35 в службу „112“ поступило сообщение о том, что в Энгельсе на улице Полтавская, дом 40 „А“ произошел хлопок газа в девятиэтажном доме с последующим возгоранием», — написал он.

Пострадали мужчина 1956 года рождения и женщина — 1953 года рождения. На месте работают экстренные службы города.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствия обрушения стены строящейся многоэтажки в Татарстане.

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