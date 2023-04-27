Стена строящейся многоэтажки обрушилась в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС. Под завалами могут находиться люди. В социальных сетях появились первые кадры после ЧП.

Предварительно, все произошло в Пестречинском районе региона. Спасатели уточнили, что речь идет об обрушении кирпичной кладки наружной строящейся стены здания. В настоящий момент вместе со спасателями на месте работают и пожарные.

По официальным данным, к работам привлечены более пяти человек и 20 единиц техники. Кроме того, на месте работают кинологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва газа в Тульской области обрушился дом.