Стена строящейся многоэтажки обрушилась в Татарстане

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 64

Под завалами могут находиться люди. Детали ЧП уточняются.

Фото, видео: МЧС РФ; ВКонтакте / Урбан Медиа Казань; 5-tv.ru

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Стена строящейся многоэтажки обрушилась в Татарстане. Об этом сообщили в МЧС. Под завалами могут находиться люди. В социальных сетях появились первые кадры после ЧП.

Предварительно, все произошло в Пестречинском районе региона. Спасатели уточнили, что речь идет об обрушении кирпичной кладки наружной строящейся стены здания. В настоящий момент вместе со спасателями на месте работают и пожарные.

По официальным данным, к работам привлечены более пяти человек и 20 единиц техники. Кроме того, на месте работают кинологи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва газа в Тульской области обрушился дом.

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