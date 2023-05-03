Площадь пожара на нефтебазе под Краснодаром достигла 1,2 тысячи квадратных метра

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 163

Площадь возгорания на территории нефтебазы на Кубани достигла 1,2 тысячи квадратных метра

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; 5-tv.ru

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В настоящее время в ликвидации огня задействовано 85 спасателей и несколько десятков единиц техники.

Площадь пожара на территории нефтебазы на Кубани, где загорелся резервуар с топливом, увеличилась до 1200 квадратных метров. Об этом сообщает глава Темрюкского района Федор Бабенков в своем Telegram-канале.

«Выехал на место ЧП в поселок Волна. На территории предприятия АО „Таманьнефтегаз“ работают специальные службы», — написал Бабенков.

По его словам, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. В настоящее время в тушении задействованы пожарные расчеты в количестве 23 единицы техники и 85 человек личного состава.

О пожаре в поселке Волна стало известно ранее этим же днем. Ему присвоен высший ранг сложности.

Ранее, писал 5-tv.ru, мощный пожар вспыхнул в бытовках в подмосковной Балашихе.

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