Мощный пожар вспыхнул в бытовках в подмосковной Балашихе

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Ангары на площади 300 квадратных метров выгорели полностью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Три человека погибли, еще двое оказались в больнице в результате пожара в подмосковной Балашихе. Там загорелись металлические строительные бытовки. Ангары на площади 300 квадратных метров выгорели полностью.

Сейчас специалисты проверяют, соблюдались ли на площадке требования пожарной безопасности. Одна из возможных причин трагедии — короткое замыкание в одной из комнат.

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