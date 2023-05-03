Таинственный колодец: в Ленобласти мужчина обнаружил на даче скелет человека

Около двух лет хозяин дачи отсутствовал. Что произошло, пока его не было?

В Ленинградской области на дачном участке петербуржца был найден человеческий скелет. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Останки человека были на дне колодца. Пол и возраст определить пока не удалось.

По словам владельца дачного участка, он не был там около двух лет. Однако на майских праздниках решил посетить, наконец, дачу и обнаружил страшную находку.

Сотрудники правоохранительных органов уже отправили останки найденного человека в морг, специалистам предстоит выяснить причину смерти и личность погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом.