Таинственный колодец: в Ленобласти мужчина обнаружил на даче скелет человека

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 99

Скелет человека нашли в колодце на даче в Ленинградской области

Таинственный колодец: в Ленобласти мужчина обнаружил на даче скелет человека

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Около двух лет хозяин дачи отсутствовал. Что произошло, пока его не было?

В Ленинградской области на дачном участке петербуржца был найден человеческий скелет. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Останки человека были на дне колодца. Пол и возраст определить пока не удалось.

По словам владельца дачного участка, он не был там около двух лет. Однако на майских праздниках решил посетить, наконец, дачу и обнаружил страшную находку.

Сотрудники правоохранительных органов уже отправили останки найденного человека в морг, специалистам предстоит выяснить причину смерти и личность погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как разодранное и обезглавленное тело пенсионера нашли под Петербургом.

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