Модельера Вячеслава Зайцева похоронят в подмосковном Щелково

Стало известно, где и когда похоронят российского модельера Вячеслава Зайцева. Такая информация появилась в Telegram-канале его Дома моды.

Там уточнили, что церемония будет открытой и пройдет 4 мая.

«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что сами похороны состоятся на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.

Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он скончался на 86-м году жизни после госпитализации из-за острой боли в желудке.

Свои соболезнования в связи с трагическим событиям выразили в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент страны Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев рассказал о мистическом совпадении, которое произошло в его жизни в день смерти модельера Вячеслава Зайцева.