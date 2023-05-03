Модельера Вячеслава Зайцева похоронят в подмосковном Щелково
Церемония будет открытой, поэтому проститься с известным знатоком моды смогут многие.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Стало известно, где и когда похоронят российского модельера Вячеслава Зайцева. Такая информация появилась в Telegram-канале его Дома моды.
Там уточнили, что церемония будет открытой и пройдет 4 мая.
«Официальная церемония прощания с Вячеславом Михайловичем Зайцевым состоится 4 мая в 12 часов в Соборе Троицы Живоначальной», — говорится в сообщении.
Также добавляется, что сами похороны состоятся на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково.
Известного российского модельера Вячеслава Зайцева не стало в минувшее воскресенье, 30 апреля. Он скончался на 86-м году жизни после госпитализации из-за острой боли в желудке.
Свои соболезнования в связи с трагическим событиям выразили в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова и президент страны Владимир Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев рассказал о мистическом совпадении, которое произошло в его жизни в день смерти модельера Вячеслава Зайцева.
- 3 мая
- Неужели отравили? Почему родственникам не выдают тело Вячеслава Зайцева
- 3 мая
- «Никто не помогал»: родственники Вячеслава Зайцева помирились после его смерти
- 3 мая
- Сын Вячеслава Зайцева заявил, что не претендует на наследство умершего отца
- 3 мая
- «Он будет рад»: сын Зайцева объяснил, почему великого кутюрье похоронят в Щелково
- 3 мая
- Открытая церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая
- 3 мая
- «Не можем принять решение»: близкий знакомый Зайцева рассказал о сложностях с его похоронами
- 3 мая
- «Был ад»: экс-директор Дома моды Зайцева рассказал о последних годах жизни модельера
- 2 мая
- «Всегда комплексовал»: раскрыты новые подробности личной жизни Зайцева
- 2 мая
- Жена Юдашкина опубликовала последнюю фотографию мужа с Вячеславом Зайцевым
- 2 мая
- Пригожин назвал «мистикой» смерти Юдашкина и Зайцева с интервалом в два дня
Читайте также
62%
-0.65 87.58
-0.08
Нашли ошибку?