Бумеранг настиг: Киркоров предсказал печальную участь сыну Зайцева

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79 0

Отец Киркорова предсказал сыну Зайцева тяжелую болезнь

Бумеранг настиг: Киркоров предсказал печальную участь сыну Зайцева

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Отец «короля» российской поп-сцены сказал это лично умершему модельеру.

Недавно умершему сыну модельера Вячеслава Зайцева Егору, незадолго до его кончины, предсказали печальную участь. Обэтом наследника кутурье предупреждал Бедрос Киркоров.

«Вот у него начнутся сейчас проблемы со здоровьем. У Егора начнутся проблемы, если еще не начались. Есть такое правило как бумеранг. Егор сделал плохо отцу и такое же плохо он получит», — говорил на похоронах Зайцева в храме Киркоров.

Эти слова тогда Киркоров произнес, зная сложные взаимоотношения отца и сына, и как последний, по его информации.ю не хотел помогать звездному папе. Именно поэтому последние годы жизни модельер провел в окружении совсем посторонних ему людей.

Пророческие слова Киркоров говорил не только журналистам, давая интервью, но и лично Егору. Но наследник кутурье не желал выслушивать, по его мнению, нотации. Тогда он считал, что только он и папа знают о реальных взаимоотношениях между ними, а все, что говорят другие — лишь слухи и домысли.

Сердце Егора Зайцева остановилось 19 июня. За две недели до этого он почувствовал себя плохо и попал в больницу. Ранее же, в феврале этого года, у него диагностировали онкологию. После предварительных исследований вердикт звучал неутешительно — шансов на восстановление у сына Зайцева практически нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому достанется наследство Егора Зайцева.

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