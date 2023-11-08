«Из тысячи случаев — тысяча смертей»: как певец Лютвинский спас жизнь модельеру Зайцеву

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 1 835 0

Лютвинский однажды спас жизнь подавившемуся помидором модельеру Зайцеву

«Из тысячи случаев — тысяча смертей»: как певец Лютвинский спас жизнь модельеру Зайцеву

Фото: Алексей Майшев / ТАСС

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Что однажды произошло с именитым кутюрье?

Бывший солист группы «Белый орел», актер Леонид Лютвинский однажды спас жизнь модельеру Вячеславу Зайцеву. Об этом сообщает издание «Страсти».

Будучи студентом ГИТИСа, Лютвинский пришел в мастерскую к Зайцеву, где после всех дел они решили немного выпить. В какой-то момент кутюрье начал задыхаться из-за того, что долька помидора, которую он использовал в качестве закуски, застряла у него в горле.

«Я выскочил, схватил великого кутюрье и ударил в спину, он упал. В общем, все обошлось. На следующий день модельер пошел к врачу, и он ему сказал: „Из тысячи случаев — тысяча смертей“. Бог меня послал к нему именно в эту минуту», — убежден Лютвинский.

По признанию музыканта, после этих событий, произошедших в 1984 году, они с Зайцевым очень сдружились. Тот всегда представлял Лютвинского как человека, спасшего ему жизнь.

Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни в Щелковской городской больнице. Он был доставлен туда с обострением язвы желудка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Зайцева назвала подозреваемого в краже украшений дедушки.

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