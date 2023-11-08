«Из тысячи случаев — тысяча смертей»: как певец Лютвинский спас жизнь модельеру Зайцеву
Лютвинский однажды спас жизнь подавившемуся помидором модельеру Зайцеву
Фото: Алексей Майшев / ТАСС
Что однажды произошло с именитым кутюрье?
Бывший солист группы «Белый орел», актер Леонид Лютвинский однажды спас жизнь модельеру Вячеславу Зайцеву. Об этом сообщает издание «Страсти».
Будучи студентом ГИТИСа, Лютвинский пришел в мастерскую к Зайцеву, где после всех дел они решили немного выпить. В какой-то момент кутюрье начал задыхаться из-за того, что долька помидора, которую он использовал в качестве закуски, застряла у него в горле.
«Я выскочил, схватил великого кутюрье и ударил в спину, он упал. В общем, все обошлось. На следующий день модельер пошел к врачу, и он ему сказал: „Из тысячи случаев — тысяча смертей“. Бог меня послал к нему именно в эту минуту», — убежден Лютвинский.
По признанию музыканта, после этих событий, произошедших в 1984 году, они с Зайцевым очень сдружились. Тот всегда представлял Лютвинского как человека, спасшего ему жизнь.
Зайцев скончался 30 апреля 2023 года на 86-м году жизни в Щелковской городской больнице. Он был доставлен туда с обострением язвы желудка.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Зайцева назвала подозреваемого в краже украшений дедушки.
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