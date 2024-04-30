Слишком скромно? Как выглядит могила Вячеслава Зайцева спустя год после смерти
Со смерти Вячеслава Зайцева прошел год
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
На место захоронения к великому кутюрье приехала жена сына — Екатерина Ромашкина со своей дочерью.
Прошел год со смерти легенды моды Вячеслава Зайцева. В его наряды одевались многие звезды. А особый стиль признавали мировые дома моды. Как сейчас выглядит могила модельера — делится кадрами с места события 5-tv.ru.
Место захоронения Зайцева не отличается особой пышность и этажностью. Помимо креста, фотографий и вазочек с искусственными цветами, там нет ничего, чтобы соответствовало статусу и значимости модельера.
Его сын Егор Зайцев утверждал, что пафосным человеком его сделало общественное мнение, на самом деле он был простым и домашним.
Сейчас туда собираются проститься родные Вячеслава, кто-то приносит настоящие цветы, кто-то плачет. Там обнаружили жену Егора Зайцева Екатерину Ромашкину со своей дочерью Анастасией. Сам сын Вячеслава находится в больнице.
Похоронили кутюрье на кладбище Щелково, это была воля самого Зайцева, неподалеку находилась усадьба, в которой он прожил 30 лет.
Прощаться с ним пришли около тысячи человек, среди них было множество известных личностей. Например, Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров и режиссер театра «Современник» Авангард Леонтьев.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Вячеслава Зайцева снова попал в больницу.
- 8 нояб
- «Из тысячи случаев — тысяча смертей»: как певец Лютвинский спас жизнь модельеру Зайцеву
- 23 сент
- «Я — Ночной Волк» — сын Зайцева не пойдет в полицию из-за кражи драгоценностей отца
- 8 сент
- «Рождена вне брака 16-летней девушкой»: раскрыта тайна внучки Славы Зайцева
- 9 авг
- Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство
- 8 июн
- Я не Слава: исповедь сына великого кутюрье Егора Зайцева
- 7 июн
- Оказался не таким пушистым: объявивший себя наследником Зайцева погряз в долгах
- 6 июн
- Объявился новый наследник Вячеслава Зайцева: «У меня на руках завещание»
- 10 мая
- «Основания переживать»: кому Вячеслав Зайцев хотел завещать Дом моды
- 7 мая
- Нелли Кобзон о конфликте Зайцева с сыном и внучкой: «Слава сам виноват»
- 5 мая
- Гузеева о публичной скорби по Юдашкину и Зайцеву: «Пошлость и гадость»
Читайте также
32%
-0.23 98.03
-0.69
Нашли ошибку?