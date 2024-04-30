Слишком скромно? Как выглядит могила Вячеслава Зайцева спустя год после смерти

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 1 966 0

Со смерти Вячеслава Зайцева прошел год

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

На место захоронения к великому кутюрье приехала жена сына — Екатерина Ромашкина со своей дочерью.

Прошел год со смерти легенды моды Вячеслава Зайцева. В его наряды одевались многие звезды. А особый стиль признавали мировые дома моды. Как сейчас выглядит могила модельера — делится кадрами с места события 5-tv.ru.

Место захоронения Зайцева не отличается особой пышность и этажностью. Помимо креста, фотографий и вазочек с искусственными цветами, там нет ничего, чтобы соответствовало статусу и значимости модельера.

Его сын Егор Зайцев утверждал, что пафосным человеком его сделало общественное мнение, на самом деле он был простым и домашним.

Сейчас туда собираются проститься родные Вячеслава, кто-то приносит настоящие цветы, кто-то плачет. Там обнаружили жену Егора Зайцева Екатерину Ромашкину со своей дочерью Анастасией. Сам сын Вячеслава находится в больнице.

Похоронили кутюрье на кладбище Щелково, это была воля самого Зайцева, неподалеку находилась усадьба, в которой он прожил 30 лет.

Прощаться с ним пришли около тысячи человек, среди них было множество известных личностей. Например, Сергей Зверев, народная артистка России Надежда Бабкина, Бедрос Киркоров и режиссер театра «Современник» Авангард Леонтьев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сын Вячеслава Зайцева снова попал в больницу.

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Умер Вячеслав Зайцев
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