Судьба Дома моды: кто завладел имуществом Зайцева после смерти его сына

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 119 0

Дом моды покойного Зайцева после смерти его сына перешел во владение жены

Судьба Дома моды: кто завладел имуществом Зайцева после смерти его сына

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Грядет новый скандал?

Дом моды покойного модельера Вячеслава Зайцева после смерти его сына Егора перешел ко овдовевшей Екатерине Ромашкиной. Об этом сообщило издание КР.RU

Знаменитый кутюрье ушел из жизни в прошлом году, а в нынешнем умер и его единственный прямой наследник. Детище дизайнера вновь осталось без хозяина.

У младшего Зайцева две дочери и жена. Старшая из детей — Мария, родилась в предыдущем браке Егора. Именно она состояла в близких отношениях с известным дедушкой и, по первоначальным предположениям, должна была перенять семейный бизнес.

Стало известно, что в наследство вступила вдова Егора Екатерина Ромашкина. Она же получила большую часть имущества.

«Понятно, что работать в Доме Моды могут и должны внучки маэстро — но Насте (Младшая дочь Егора Зайцева — Прим. ред.) надо получить образование, а комментировать управленческие способности Маруси (Старшая дочь Егора Зайцева — Прим. ред.) лучше не станем… Она может руководить выпуском коллекций, но не бизнесом», — рассказал журналистам источник из окружения семьи.

Екатерина Ромашкина работает моделью. Она неоднократно ставила подиумную проходку для показов Дома моды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в смерти Егора Зайцева увидели мистический след.

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