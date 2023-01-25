Золотой билет: в России рекордно выросла цена авиаперелетов

Пассажиры пострадали не только из-за цен, также они лишились развлечений на борту и разнообразия продуктов.

В России изменилась стоимость полетов в экономклассе. По подсчетам «Известий», за прошедший год средняя цена авиабилетов на рейсы по России выросла на 14%.

По данным Росстата, в 2022 году тысяча километров пути обходилась пассажирам в среднем чуть больше шести тысяч рублей.

С подсчетами не согласны в антимонопольной службе. По данным ведомства, цены на авиабилеты, напротив, снизились. Дело в том, что ФАС рассчитывает средневзвешенные тарифы по каждому маршруту, а не выборочно. Несмотря на подорожавшие на ряд направлений билеты, уровень сервиса ухудшился.

Из-за санкций на лайнерах перестала работать система развлечений. А питание стало более бюджетным.