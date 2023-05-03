Цены на нефть резко упали впервые с 27 марта

Сейчас рынок ждет итогов майского заседания Федеральной резервной системы США.

Нефтяные котировки возобновили падение днем в среду, 3 мая, опускаясь третью сессию подряд на опасениях сокращения мирового спроса на топливо. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В частности, стоимость марки Brent опустилась ниже 74 долларов за баррель впервые с 24 марта, а марки WTI — ниже 70 долларов впервые с 27 марта.

Сейчас рынок ждет итогов майского заседания Федеральной резервной системы США. Огромное количество аналитиков считают, что ФРС повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов.

До этого стало известно о том, что стоимость Brent в конце марта упала до минимума с декабря 2021 года — ниже 71 доллара за баррель. В начале апреля в России рассказали о продлении добровольного сокращения добычи нефти на 500 000 баррелей в сутки до конца года.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как американцы помогают России обходить потолок цен на нефть.