«Без какого-либо мотива»: почему школьницу забили молотком под Петербургом

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 221

СК РФ расследует дело об убийстве 13-летней школьницы в лесополосе под Петербургом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / sledcom_press; 5-tv.ru

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Мама жертвы получала на телефон весьма странные сообщения от дочери. Кто их присылал?

Следственные органы продолжают расследование убийства 13-летней школьницы в окрестностях Санкт-Петербурга. Выяснилось, что причиной жестокой расправы над ребенком стало самоутверждение. Сейчас полиция задержала двух подозреваемых громкого уголовного дела: 16-летнего Павла (имя изменено — Прим. ред.) и 15-летнюю Екатерину (имя изменено — Прим. ред.).

«Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Следствие выяснило, что 30 апреля подозреваемые пригласили предполагаемую жертву на пикник. Это был обманный предлог, чтобы выманить девочку в лесополосу. Там уже было заранее подготовленное место, где Паша несколько раз ударил девочку по голове молотком. Все происходящее Катя снимала на камеру мобильного телефона. Когда школьница погибла, подростки поместили ее тело в вырытую могилу.

Далее подозреваемые воспользовались мобильным телефоном жертвы. Они написали матери от лица умершей сообщения с благодарностью «за все» и заявили об отъезде из города. Такая схема нужна была для того чтобы родительница не знала, где находится дочь. После отправленных сообщений подростки разбили телефон и выбросили его в яму с телом.

Мама жертвы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Когда за дело взялись блюстители порядка, то были установлены подозреваемые. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где 13-летнюю школьницу жестоко убивают молотком.

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