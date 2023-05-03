«Без какого-либо мотива»: почему школьницу забили молотком под Петербургом

Мама жертвы получала на телефон весьма странные сообщения от дочери. Кто их присылал?

Следственные органы продолжают расследование убийства 13-летней школьницы в окрестностях Санкт-Петербурга. Выяснилось, что причиной жестокой расправы над ребенком стало самоутверждение. Сейчас полиция задержала двух подозреваемых громкого уголовного дела: 16-летнего Павла (имя изменено — Прим. ред.) и 15-летнюю Екатерину (имя изменено — Прим. ред.).

«Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения, после чего в качестве потерпевшей выбрали их общую знакомую, 13-летнюю ученицу седьмого класса. В лесном массиве у поселка Парголово заранее выкопали яму для последующего захоронения потерпевшей», — сообщается в официальном Telegram-канале СК РФ.

Следствие выяснило, что 30 апреля подозреваемые пригласили предполагаемую жертву на пикник. Это был обманный предлог, чтобы выманить девочку в лесополосу. Там уже было заранее подготовленное место, где Паша несколько раз ударил девочку по голове молотком. Все происходящее Катя снимала на камеру мобильного телефона. Когда школьница погибла, подростки поместили ее тело в вырытую могилу.

Далее подозреваемые воспользовались мобильным телефоном жертвы. Они написали матери от лица умершей сообщения с благодарностью «за все» и заявили об отъезде из города. Такая схема нужна была для того чтобы родительница не знала, где находится дочь. После отправленных сообщений подростки разбили телефон и выбросили его в яму с телом.

Мама жертвы обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. Когда за дело взялись блюстители порядка, то были установлены подозреваемые. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, где 13-летнюю школьницу жестоко убивают молотком.