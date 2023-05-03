Нашли идеальную жертву: почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом

В интернете присутствует литература, призывающая ведомых людей к непозволительным действиям против общества.

В северной столице прогремела громкая история об убийстве 13-летней школьницы. Двое подростков заманили девочку в лес и жестоко расправились с ней: 16-летний Павел (имя изменено — Прим. ред.) наносил удары молотком по голове жертвы, а 15-летняя Екатерина (имя изменено — Прим. ред.) снимала на камеру жуткий процесс. Теперь подозреваемых поймала полиция, следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Что стало мотивом для такой жестокой расправы? По данным СК РФ по Санкт-Петербургу, фигуранты дела хотели самоутвердиться жестоким образом. Однако этот ответ слишком обширный. Чтобы выяснить возможные причины жуткого убийства, 5-tv.ru обратился к семейному психотерапевту Наталье Шляпужниковой.

По предварительной информации, Павел интересуется сатанизмом и оккультизмом. Исходя из этого эксперт сделала вывод, что подросток достаточно внушаем, чтобы поверить в мистику. Вероятно, он мог пытаться воздействовать на окружающих и навязывать им свои идеи. В какой-то момент он мог увлечься паранормальным слишком сильно.

«Если он увлекался оккультизмом и какими-то магическими вещами, то скорее всего они пытались опробовать на ком-то изначально, какие-то, может быть, мелкие более вещи. Если у них в семье что-то не ладится, конфликты происходили в семье и так далее, то они могли сделать на этого ребенка контрперенос. <…> То есть, они в нем увидели врага, с которым, по сути, внутри боролись», — сказала психотерапевт.

Подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы. Фото: 5-tv.ru

Шляпужникова отметила, что подростки в 15-16 лет находятся на стадии постпубертатного периода, это активные и гормональные годы. Вероятно, в организме у подозреваемых было много адреналина, который представляет собой гормон агрессии.

«И плюсом ко всему, если у них были какие-то конфликты внутри их семей, то скорее всего, конечно, они боролись против внешнего врага. В частности, того ребенка, которого они убили, 13-летнего, если он был еще ведомым, внушаемым, то это идеальная жертва для таких людей», — сообщила эксперт.

Психотерапевт привела пример из виктимологии (изучение жертв преступлений — Прим. ред.). Исходя из исследований, именно такие жертвы всегда находят своих мучителей. Как правило, они внушаемы и младше агрессора.

При этом книги о магии и оккультизме в этой ситуации имеют опосредованную роль. На интернет-ресурсах всегда была информация, способная внушить ведомому человеку темные мысли. К подобному жанру можно отнести и прогремевшее в 2016 году сообщество «Синий кит», призывающее детей свести счеты с жизнью.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором убийца жестоко избивает молотком свою 13-летнюю жертву.