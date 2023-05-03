«Создал империю»: Глюкоза поделилась воспоминаниями о Юдашкине

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Алексей Панков
Алексей Панков 60

Певица Глюкоза вспомнила о создании Юдашкиным платья на ее свадьбу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; Instagram* / glukozamusic; 5-tv.ru

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Известный модельер однажды создал для звезды свадебное платье.

Глюкоза вспомнила, как модельер Валентин Юдашкин создавал для нее свадебный наряд. Наталья Ионова (настоящее имя исполнительницы — Прим. Ред.) в своем блоге рассказала, что дизайнер поехал вместе с ее будущим мужем в Италию, чтобы выбрать подходящую ткань.

«Он настолько индивидуально всегда подходил к каждой своей работе, с такой любовью! Он создал невероятную империю, Дом моды. Он один из первых, кто показывал красоту на мировом уровне», — заявила Глюкоза.

Она также отметила, что Юдашкин стойко справлялся с испытаниями, которые посылала ему судьба. В тонусе его держала поддержка семьи и любовь к любимому делу.

Валентин Юдашкин ушел из жизни 2 мая на 60-м году жизни. Он несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юдашкина. Глава государства отметил, что модельер был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком.

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