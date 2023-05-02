Как дизайнер из поселка в Подмосковье покорил мир моды: жизненный путь Валентина Юдашкина

Еще одна огромная потеря для российской моды. Сегодня умер Валентин Юдашкин, пережив своего учителя — Вячеслава Зайцева всего на два дня. Последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью, не сдаваясь и не прекращая творить красоту. Он не останавливался даже достигнув, казалось, предела мечтаний для любого модельера. Став мировой знаменитостью, устраивая показы на неделях высокой моды, одевая звезд и российской, и зарубежной эстрады. Вспомним, каким был его путь…

Незабываемое шествие коллекций Валентина Юдашкина по мировым подиумам, длиной в три десятилетия, сразу началось с триумфа. В 1991 году платья в форме яиц Фаберже от молодого советского дизайнера произвели фурор в Париже. Одно из них сразу же купил музей Лувра. А Пьер Карден предрек дебютанту большое будущее.

«У него много хороших и необычных идей. И то, что мы видим сегодня, — это действительно высокая мода, высокого международного класса», — заявлял он.

В красочный мир высокой моды обычного юношу из подмосковного поселка привела страсть к рисованию. Юдашкин получил диплом с отличием на факультете моделирования и прошел практику у Вячеслава Зайцева.

Затем закончил ГИТИС, где изучал театральный костюм. Всю жизнь Валентин Юдашкин страстно черпал знания отовсюду. А любовь к национальному костюму сделала его послом «русского стиля» для западного мира.

«Анна Каренина», «Екатерина Великая», «Балет» — через свои коллекции он рассказывал зарубежной публике о русской литературе, музыке и театре. Успевая при этом разрабатывать еще и дизайн мебели, посуды, даже столовых приборов. Дом моды в Москве, шоурумы в Милане и Париже — чего бы ни коснулась рука российского кутюрье, это всегда было необычно и впечатляюще.

У Валентина Юдашкина одевались все звезды российской сцены. Да и зарубежные артисты по достоинству оценили его неповторимый стиль. Вот, например, Леди Гага. А золотое платье от Юдашкина было замечено на Селин Дион.

Ему доверяли не только артисты, но и спортсмены. Форма в цветах российского флага вдохновляла нашу олимпийскую сборную в Лиллехаммере и Атланте, а футболистов — на чемпионате мира в США.

Валентин Юдашкин всегда охотно откликался на просьбы работать не только над такими масштабными проектами, как парадная форма для российской армии. Одежду для воспитанниц пансиона, где обучаются дочери военнослужащих, тоже разрабатывал его Дом моды.

«Бальные платья, когда они будут выходить на балы. Мы им пообещали, что они будут их шить сами, под нашим наблюдением. Мастера и портнихи все покажут из Дома моды», — рассказывал Юдашкин.

Кавалер ордена Почета за вклад в российскую культуру, в последние годы Валентин Юдашкин боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Но по-прежнему отдавал все силы любимому делу.

Он был предан не только профессии, но и родной стране. После начала спецоперации на Украине Валентина Юдашкина как патриота России не допустили к Неделе моды в Париже.

И тогда кутюрье провел блестящий показ у стен Кремля. Как оказалось, последний в его жизни.