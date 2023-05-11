Разделили радость со слезами на глазах: прошел фестиваль «Дорога на Ялту»

Вокалисты из Франции, Турции, Германии, США, Италии и ряда других стран исполнили российские военные песни.

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся пятый Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». В самом сердце столицы зарубежные вокалисты и звезды российской эстрады исполнили военные песни, посвященные Великой Победе, на разных языках мира.

«В этом году фестиваль проходит несмотря ни на что. Наша самая главная цель — рассказать об истории и нашей Победы в Великой Отечественной Войне, и рассказать о нашем песенном, музыкальном искусстве миру. Кроме того, эти все песни, которые наши люди, все граждане нашей страны, знают с детства, они звучат на русском языке, но благодаря нашему фестивалю зазвучали и на иностранных языках», — рассказал художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс корреспонденту 5-tv.ru.

В мероприятии участвовали зарубежные исполнители на конкурсной основе. Из полученных заявок от 56 стран в результате отборочного онлайн-тура было выбрано 15 представителей из Франции, Турции, США, Сербии, Китая, Монголии, Индонезии, Италии, Индии, Израиля, Греции, Зимбабве, Венгрии, Германии и Алжира. Поддержали иностранных артистов и спели вместе с ними на одной сцене Лев Лещенко, Денис Майданов, Зара, Екатерина Гусева, Юта и другие.

«Исполнитель не только учит наш язык, нашу музыку, но и с пониманием относится к тому материалу, который исполняет. Вот это, пожалуй, самое главное. <…> Я думаю, интерес к России, интерес к нашей истории, уважение к нашим победам и желание разделить с нами эту радость и, знаете, боль. Как говорят, это радость со слезами на глазах. Такое сочетание очень понятно русскому человеку, и, видите, иностранные наши друзья тоже разделяют это ощущение», — делится своим мнением Екатерина Гусева.

Победителей музыкального фестиваля определило жюри, куда вошли заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов и Зара, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Председателем жюри стал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Сегодняшний концерт — это успех, это гордость, это душевное тепло, это память, это история. Это такой спектр всего. Дело в том, что я наблюдала самое начало этого фестиваля, фестивалю пять лет. И юбилей сегодня мы празднуем в Кремле. Я видела, как все начиналось. Особенно сегодня, когда настолько тяжелая ситуация в мире происходит, видеть наших иностранных гостей, поющих наши русские военные песни, — это гордость, удовольствие», — поделилась своими впечатлениями певица Юта.

В результате конкурсного отбора третье место разделили исполнители Заяат Батцэнгэлийн из Монголии и Ивонн Саурамба из Зимбабвэ. Второе место досталось музыканту Тино Айсбреннер из Германии, а первое — певцу из Индонезии Раймонду Пардамеан.

Фестиваль, впервые проведенный в 2019 году, сейчас является одним из наиболее ключевых культурных событий страны. За его существование было подано более 900 заявок от исполнителей из 60 стран.

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