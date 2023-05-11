Разделили радость со слезами на глазах: прошел фестиваль «Дорога на Ялту»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 39

Как прошел фестиваль «Дорога на Ялту»

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Вокалисты из Франции, Турции, Германии, США, Италии и ряда других стран исполнили российские военные песни.

В Государственном Кремлевском Дворце состоялся пятый Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». В самом сердце столицы зарубежные вокалисты и звезды российской эстрады исполнили военные песни, посвященные Великой Победе, на разных языках мира.

«В этом году фестиваль проходит несмотря ни на что. Наша самая главная цель — рассказать об истории и нашей Победы в Великой Отечественной Войне, и рассказать о нашем песенном, музыкальном искусстве миру. Кроме того, эти все песни, которые наши люди, все граждане нашей страны, знают с детства, они звучат на русском языке, но благодаря нашему фестивалю зазвучали и на иностранных языках», — рассказал художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс корреспонденту 5-tv.ru.

В мероприятии участвовали зарубежные исполнители на конкурсной основе. Из полученных заявок от 56 стран в результате отборочного онлайн-тура было выбрано 15 представителей из Франции, Турции, США, Сербии, Китая, Монголии, Индонезии, Италии, Индии, Израиля, Греции, Зимбабве, Венгрии, Германии и Алжира. Поддержали иностранных артистов и спели вместе с ними на одной сцене Лев Лещенко, Денис Майданов, Зара, Екатерина Гусева, Юта и другие.

«Исполнитель не только учит наш язык, нашу музыку, но и с пониманием относится к тому материалу, который исполняет. Вот это, пожалуй, самое главное. <…> Я думаю, интерес к России, интерес к нашей истории, уважение к нашим победам и желание разделить с нами эту радость и, знаете, боль. Как говорят, это радость со слезами на глазах. Такое сочетание очень понятно русскому человеку, и, видите, иностранные наши друзья тоже разделяют это ощущение», — делится своим мнением Екатерина Гусева.

Победителей музыкального фестиваля определило жюри, куда вошли заслуженные артисты РФ Денис Майданов, Кай Метов и Зара, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, президент НИЦ Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Председателем жюри стал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Сегодняшний концерт — это успех, это гордость, это душевное тепло, это память, это история. Это такой спектр всего. Дело в том, что я наблюдала самое начало этого фестиваля, фестивалю пять лет. И юбилей сегодня мы празднуем в Кремле. Я видела, как все начиналось. Особенно сегодня, когда настолько тяжелая ситуация в мире происходит, видеть наших иностранных гостей, поющих наши русские военные песни, — это гордость, удовольствие», — поделилась своими впечатлениями певица Юта.

В результате конкурсного отбора третье место разделили исполнители Заяат Батцэнгэлийн из Монголии и Ивонн Саурамба из Зимбабвэ. Второе место досталось музыканту Тино Айсбреннер из Германии, а первое — певцу из Индонезии Раймонду Пардамеан.

Фестиваль, впервые проведенный в 2019 году, сейчас является одним из наиболее ключевых культурных событий страны. За его существование было подано более 900 заявок от исполнителей из 60 стран.

Ранее 5-tv.ru писал, чем запомнился 45-й Московский международный кинофестиваль.

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
75.88
-0.81 82.89
-1.26
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

23:39
Разделили радость со слезами на глазах: прошел фестиваль «Дорога на Ялту»
23:21
Мемориал погибшим в блокадном Ленинграде откроют к 80-летию освобождения города
23:07
Налегла на сладости: Муцениеце сорвалась с диеты
22:53
Кухня изнутри: как Илья Авербух готовит свои грандиозные шоу
22:39
Россия вышла в лидеры по лечению детей с редкими заболеваниями
22:25
Не тратя лишние деньги и время: как организовать свадьбу мечты

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
Обнаружить и передать: чем РФ ответит на дальнобойные ракеты, поставляемые Киеву
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп