Сохраняя традиции: чем запомнился 45-й Московский международный кинофестиваль

Лауреатами премии стали представители из Китая, Аргентины, Чили, Боливии, Канады, Японии, Мексики, Канады и других стран.

27 апреля состоялось закрытие юбилейного 45-го Московского международного кинофестиваля. Представители 60 стран показали свои киноработы зрителям и жюри. Весь свет культурной элиты собрался на торжественном мероприятии.

«Прекрасно, что 45-й фестиваль состоялся, прекрасно, что показывают российские фильмы, зарубежные фильмы», — отметила Татьяна Михалкова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Особенно супруга основателя ММКФ выделила фильм «Брайтон 4» производства России, США, Монако, Грузии и Болгарии. По словам Михалковой, кинокартина была снята пять лет назад и уже получила несколько наград в Нью-Йорке. Российские же зрители впервые увидели работу на фестивале, где, кстати говоря, сыграла Надежда Михалкова.

Актриса Анна Снаткина, входящая в состав жюри национального конкурса «Русские премьеры», призналась, что на ММКФ представлены фильмы, выбранные по принципу лучшие из лучших. И потребовалось приложить немалые усилия, чтобы определить лауреатов.

«Такое ощущение, что прошла целая жизнь, потому что действительно дни были очень насыщенные, были насыщены событиями, новыми эмоциональными ощущениями, впечатлениями. И очень сильная программа. Очень сильная», — рассказала Снаткина.

Режиссер Алексей Учитель, который возглавил жюри национального конкурса «Русские премьеры», отметил, что планка представленных российских работ была настолько высока, что одного приза в этой категории явно недостаточно.

«Самое главное, чтобы фестиваль всегда знал свою планку и отбирал те фильмы, которые действительно достойны уровня этого фестиваля», — отметил Учитель.

В конкурсе «Русские премьеры» победил фильм «Край надломленной луны» режиссера Светланы Самошиной.

«Величайшее режиссерское счастье — слышать, как зрители смеются, а потом долго молчат в финале. Мне кажется, именно для этого и стоит снимать кино», — произнесла Самошина со сцены.

Лучшим документальным фильмом была признана кинолента «История российских тюрем. Владимирский централ» режиссера Юлии Бобковой.

«Для нас очень важна история места и история нашей страны. И те личности, которые содержались во Владимирском централе раньше и те, кто сидят там сейчас, — это судьбы. Мне кажется, что для документального кино — это самое важное. Это услышать истории и голоса этих людей», — отметила Бобкова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Кинокартина «Черная луна» мексиканского режиссера Тонатья Гарсиа получила сразу несколько наград. Фильм был удостоен приза зрительских симпатий, а также признан лучшей режиссерской работой.

«Мы действительно рады, что получили эту премию, и для нас это особая премия, потому что показывает, что фильм рассказывает об общих темах, которые волнуют весь мир. Хотя этот фильм снят на другом языке, тем не менее он приковывает сердце зрителей, несмотря на расстояние, и эти границы, несмотря на, возможно, другой образ мышления, стираются. Этот фильм говорит об общих темах любви, предательства, смерти», — поделился Тонатья Гарсиа.

Главный приз золотого «Святого Георгия» достался режиссеру Франсиско Папарельи (Чили, Аргентина) за его кинокартину «Три брата».

«Меня переполняют эмоции. Здесь, в Москве, я побывал в Доме-музее Достоевского и вспоминал „Братьев Карамазовых“, которые вдохновили меня при работе над картиной. Кино должно быть окном в души людей. И мой фильм стал подобным окном в Патагонию», — произнес душераздирающую речь Франсиско Папарелья со сцены.

Специальным призом жюри была отмечена работа «Фи 1,618» режиссера Теодора Ушева (Болгария, Канада). Награду за лучшее исполнение женской роли в кинокартине «Хрупкие цветы в потоке» получила японская актриса Кахо Сэто, а мужской — боливийский актер Фернардо Арсе в фильме «Те, кто внизу».

Лучшим короткометражным фильмом была признана работа «Все» китайского режиссера Лу Хэлай.

«Огромное спасибо Москве, этой кинематографической столице, и фестивалю. Мы, творцы, видим в нем своеобразный храм кинематографии. И огромное спасибо зрителям за их теплоту, спасибо великому российскому народу», — произнес тожественную речь Лу Хэлай со сцены.

За вклад в мировой кинематограф был награжден российский режиссер Карен Шахназаров.

«На этом фестивале восстанавливается традиция того советского фестиваля. Мне кажется, это очень важно. Дело все в том, что советский фестиваль Московский был мостом между Западом и Востоком. Здесь очень много всегда было картинки из Латинской Америки, из Индии. С Китаем мы, к сожалению, тогда не дружили, была у нас пауза, но из тех стран, которые тогда называли третьим миром, например, Африка. Фильмы их не брали ни на какие фестивали, а Московский брал. И они шли вместе с картинами Феллини (итальянский кинорежиссер — Прим. ред.), Антониони (итальянский кинорежиссер — Прим. ред.). И это, мне кажется, очень важная функция Московского фестиваля», — отметил Шахназаров.

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