«Не готова давать ему дочек»: звезда «Дома-2» Рапунцель обвинила Дмитренко во вранье и преследовании

Бывшие возлюбленные продолжают выяснять отношения на публику.

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель возмутилась словам пока еще мужа Дмитрия Дмитренко, который недавно обвинил ее в том, что она не разрешает ему видеться с детьми. Он рассказывал, что ему даже вызывал из-за этого полицию и все зафиксировал на камеру. Однако по словам девушки, все его заявления — вранье и ложь. По ее версии, Дмитренко не обращался в правоохранительные органы. А полицейская машина, что была запечатлена на кадрах, приехала к другим людям.

«Он это делает для хайпа и суда. Хайпует даже на своих детях. За три месяца пришел с одним пакетом, а дети вообще-то хотят есть каждый день», — сказала Рапунцель в беседе со StarHit.ru.

Кроме того, блогер усомнилась вообще в адекватности Дмитренко. Она рассказала, что тот стал буквально преследовать ее: караулит у подъезда, стоит под дверью, пытается прислушаться, есть ли кто-то дома, снимает все на камеру.

«Я уже ушла от него, а он все равно достает меня. Не готова давать ему дочек, он может говорить им гадости обо мне», — подытожила она.

Звезды «Дома-2» поженились летом 2017 года. В браке у них родились две дочери. Став семьей, звезды российского реалити-шоу покинули проект и долгое время считались крепкой парой. Впрочем, несколько лет назад между супругами все же произошла крупная ссора. В дело даже вмешалась полиция — тогда Рапунцель также обвинила мужа в рукоприкладстве. Однако после этого знаменитости помирились.

О новой ссоре стало известно в феврале текущего года. Тогда Дмитренко сообщил, что намерен развестись. По его утверждениям, Рапунцель последнее время оскорбляла его, скандалила и настраивала детей против папы. По мнению девушки, дело обстояло иначе. Она утверждает, что он изменял ей и душил на глазах дочек. Поэтому ей пришлось вместе с детьми сбежать из квартиры.

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