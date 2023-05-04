Играть по-новому: в Петербурге ввели правила для уличных музыкантов

Теперь им придется согласовывать время и место выступления с властями.

Уличные музыканты Санкт-Петербурга теперь заживут по-новому. Во-первых, всех их разделят на три группы — по уровню громкости. Во-вторых, обяжут заранее согласовывать время и место выступления.

И, в-третьих, — в городе появятся зоны, где петь и играть улице будет нельзя в принципе! Корреспондент «Известий» Василий Михеев не только оценил нововведение, но и проверил его на себе. Все подробности — в его репортаже.