Играть по-новому: в Петербурге ввели правила для уличных музыкантов
В Санкт-Петербурге ввели правила для уличных музыкантов
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Теперь им придется согласовывать время и место выступления с властями.
Уличные музыканты Санкт-Петербурга теперь заживут по-новому. Во-первых, всех их разделят на три группы — по уровню громкости. Во-вторых, обяжут заранее согласовывать время и место выступления.
И, в-третьих, — в городе появятся зоны, где петь и играть улице будет нельзя в принципе! Корреспондент «Известий» Василий Михеев не только оценил нововведение, но и проверил его на себе. Все подробности — в его репортаже.
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